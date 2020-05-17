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«После больнички здесь просто рай». Что говорят белорусы, которые долечиваются в санаториях

17 мая 2020 18:50
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Новости Беларуси. Очередной фейк: якобы из больниц выписывают людей недолеченными, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«После больнички здесь просто рай». Что говорят белорусы, которые долечиваются в санаториях-1

Умозаключение из разряда «слышу звон, да не знаю, где он». Вот тот самый санаторий, где якобы больные бодро идут на поправку. Так лечение или все же реабилитация?

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«После больнички здесь просто рай». Что говорят белорусы, которые долечиваются в санаториях-4

По-моему, так и надо, чтобы было раздельно. В больнице лечат, а уже на завершающем этапе должны как-то долечивать в другом… типа санатория. Я думаю, что это правильно.

«После больнички здесь просто рай». Что говорят белорусы, которые долечиваются в санаториях-7

После больнички здесь просто рай. Понимаете, в больницах тебе не дают никуда выходить, ты все время находишься в палате, на коридоре, в туалет, в душ – все. И, опять же, палата, движений вообще никаких нет. Здесь движение есть.

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«После больнички здесь просто рай». Что говорят белорусы, которые долечиваются в санаториях-10

Объясним подробнее. В стране для лечения людей с COVID-19 разработана трехступенчатая система: больница – санаторная реабилитация – домашнее амбулаторное наблюдение. Работает без сбоев.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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