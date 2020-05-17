«После больнички здесь просто рай». Что говорят белорусы, которые долечиваются в санаториях

Новости Беларуси. Очередной фейк: якобы из больниц выписывают людей недолеченными, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Умозаключение из разряда «слышу звон, да не знаю, где он». Вот тот самый санаторий, где якобы больные бодро идут на поправку. Так лечение или все же реабилитация? Александр Лукашенко рассказал, почему выздоравливающих от коронавируса людей нужно переводить в санатории

По-моему, так и надо, чтобы было раздельно. В больнице лечат, а уже на завершающем этапе должны как-то долечивать в другом… типа санатория. Я думаю, что это правильно.

После больнички здесь просто рай. Понимаете, в больницах тебе не дают никуда выходить, ты все время находишься в палате, на коридоре, в туалет, в душ – все. И, опять же, палата, движений вообще никаких нет. Здесь движение есть. «В Москве заболел и дотянул до того, что оттуда увезли. Приехал я в Калинковичи и сразу с маршрутки на скорую»