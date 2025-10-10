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Новый телеканал «Спорт ТВ» начал вещать в Беларуси

10 октября 2025 14:00
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ЗАО «Столичное телевидение» 10 октября запустило специализированный спортивный телеканал «Спорт ТВ».

Решение о выведении спортивного контента из эфира СТВ в отдельный канал продиктовано стремлением к более целенаправленной и качественной подаче спортивных трансляций. 

Новый телеканал «Спорт ТВ». Что будет в эфире – рассказал гендиректор СТВ Александр Осенко

Новый телеканал «Спорт ТВ» начал вещать в Беларуси-2

СТВ и «РТР-Беларусь» показывали Евро-2024, все топ-события с участием как национальной сборной, так и клубов. Все мы с трепетом следили за выступлением наших пляжников на мундиале и финалом с Бразилией. Сейчас все это еще в большем объеме будет доступно на новом телеканале «Спорт ТВ». 

«Спорт ТВ» сосредоточится на трансляции ведущих международных турниров и ключевых событий белорусского спорта. 

Канал доступен через кабельных операторов по всей стране на 11-й кнопке.

# Телеканал СТВ # СТВ

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