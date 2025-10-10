Новый телеканал «Спорт ТВ» начал вещать в Беларуси

Решение о выведении спортивного контента из эфира СТВ в отдельный канал продиктовано стремлением к более целенаправленной и качественной подаче спортивных трансляций.

СТВ и «РТР-Беларусь» показывали Евро-2024, все топ-события с участием как национальной сборной, так и клубов. Все мы с трепетом следили за выступлением наших пляжников на мундиале и финалом с Бразилией. Сейчас все это еще в большем объеме будет доступно на новом телеканале «Спорт ТВ».

«Спорт ТВ» сосредоточится на трансляции ведущих международных турниров и ключевых событий белорусского спорта.