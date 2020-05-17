«В Москве заболел и дотянул до того, что оттуда увезли. Приехал я в Калинковичи и сразу с маршрутки на скорую»

Новости Беларуси. Спасли, откачали, бросились на помощь… И таких историй за последние месяцы тысячи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Спасли, откачали, бросились на помощь… И таких историй за последние месяцы тысячи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Андрей Ахраменко, пациент:
Я находился в Москве. Там же заболел и уже дотянул до того, что меня оттуда увезли. Приехал я в Калинковичи и сразу с маршрутки на скорую. Определили меня в отдельную палату в Калинковичах, там и откачали.
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