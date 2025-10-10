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Путин высказался о решении Нобелевского комитета после вручения премии мира

10 октября 2025 14:23
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Путин высказался о решении Нобелевского комитета после вручения премии мира-0

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Ноебелевская премия мира зачастую присуждается тем людям, которые не внесли реального вклада в дело мира, что по его мнению, подрывает авторитет комитета. Об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что премия должна присуждать за конкретные заслуги, а не на формальной основе.

«Были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, которые для мира ничего не сделали. На мой взгляд, этими решениями они нанесли огромный ущерб авторитету этой премии», – сказал он.

Фото: pixabay

# Международная политика

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