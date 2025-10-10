Путин сообщил о скором появлении новых видов оружия в РФ

По словам главы российского государства Владимира Путина, в России готовятся к выпуску новые виды вооружений, в том числе гиперзвуковых систем, которые успешно проходят испытания. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что в случае ядерных испытаний других стран Москва может принять аналогичные меры, при этом российские силы сдерживания будут превосходить иностранные.

Путин подчеркнул, что выход США из Договора о СНВ не будет критичным, и Россия открыта к диалогу на равных условиях.

Фото: kremlin.ru