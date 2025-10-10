Лукашенко: нельзя допустить, чтобы государства СНГ оказались втянуты в опаснейшие авантюры

В основе многих, если не всех, современных конфликтов лежат экономика и конкуренция. И чтобы выстоять в этой борьбе, обеспечить устойчивое развитие и повышение благосостояния всех наших стран, нужно укреплять экономический фундамент и углублять торговое и инвестиционное сотрудничество, производственную кооперацию. Об этом на саммите СНГ в Душанбе заявил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко на саммите СНГ: может, нам отбросить всякие размышления и заняться вопросами экономики? Подробности. Еще одним ключевым направлением в деятельности СНГ Александр Лукашенко назвал обеспечение безопасности и сохранение мира на пространстве Содружества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы не должны допустить, чтобы государства СНГ оказались втянуты в опаснейшие авантюры, угрожающие как нашему региону, так и всему человечеству. С удовлетворением отмечаем, что отраслевые советы СНГ, действующие в сфере безопасности, оперативно реагируют на возникающие вызовы и угрозы. Мы ждем активного участия ваших представителей в предстоящей в конце октября III Минской конференции высокого уровня по евразийской безопасности. Уважаемые главы государств, очень просил бы вас прислать высокого уровня представителей на эту конференцию. Мы очень много говорим о том, что у нас есть организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, но на уровне глав государств, когда мы собирались? Когда мы обсуждали вопросы безопасности? Когда мы, глядя друг другу в глаза, могли сказать то, о чем думаем? Может быть, эта конференция поспособствует такому откровенному разговору.

Важно отметить, что мероприятия такого уровня и масштаба позволяют провести еще и ряд важных переговоров с глазу на глаз. Накануне саммита в Душанбе прошел закрытый неформальный ужин лидеров стран СНГ. Лукашенко поддержал учреждение формата «СНГ плюс». 10 октября, в основной день, общение продолжилось: до официального начала Президенты Беларуси и Таджикистана обсудили весь комплекс приоритетных вопросов двусторонних отношений. Еще около часа после саммита проходила закрытая встреча лидеров Содружества.