Прививки от гриппа и коронавируса – как в Узденском районе проходит вакцинация

Лучшее лечение – профилактика. В стране стартовала массовая вакцинация против гриппа. Привиться можно в медучреждениях по месту жительства, а также на работе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Организована вакцинация маломобильных граждан на дому. Иммунизацию можно пройти на платной и бесплатной основе. Вакцины для профилактики гриппа поступили и в медучреждения Минской области. Тему продолжит Татьяна Волынчик.

Октябрь и ноябрь – оптимальное время, чтобы позаботиться о здоровье и сделать прививки. Вакцины от гриппа появились во всех медучреждениях Беларуси. Так, в Узденскую центральную районную больницу уже поступило порядка 3,5 тысячи доз. Теперь защитить можно даже самых маленьких: вакциной с усовершенствованной формулой прививают детей с 6 месяцев.

Алексей Черноус, районный педиатр Узденской центральной районной больницы:

Особенность вакцинации таких детей от шести месяцев заключается в том, что вакцинация выполняется двукратно, с разбежкой в 21 день, а детям с шести лет по стандарту однократно. Раньше мы прививали детей с трех лет, но теперь мы можем прививать уже маленьких детей.

Также можно сделать прививку от коронавируса. Процедура проводится исключительно при предварительном осмотре терапевта и отсутствии противопоказаний. Поствакцинальный иммунитет сохраняется до 12 месяцев.

Олеся Лещанин, медицинская сестра прививочного кабинета Узденской центральной районной больницы:

Прививка не защищает от болезни, она защищает от осложнений, которые могут наступить после того, как человек переболеет. Осложнения дают на сердце, внутренние органы, опорно-двигательную систему. Проще привиться и переболеть за три дня, чем не привиться и переболеть за 10 дней и не зная, что потом тебя будет ожидать.