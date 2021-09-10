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Лукашенко: договорились с Путиным, что всячески будем в это непростое время поддерживать наших следователей

10 сентября 2021 11:05
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 10 сентября провел переговоры с главой Следственного комитета России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси – главе СК России: хотел бы и вас поздравить, и ребят, которые каждый день трудятся с раскрытием преступлений. Подробнее здесь.

Лукашенко: договорились с Путиным, что всячески будем в это непростое время поддерживать наших следователей-1

Эта встреча стала логичным продолжением саммита в Кремле 9 сентября. Президенты Беларуси и России достигли серьезных договоренностей о реализации союзных программ и взаимодействии в различных сферах. В связи с этим нельзя не затронуть совместную работу следственных органов двух стран. Наш Президент поделился подробностями общения с российским коллегой, которые остались за кадром. А также отметил, что окончательное принятие программ запланировано на Высшем госсовете Союзного государства, заседание которого пройдет 4 ноября. 

Лукашенко: договорились с Путиным, что всячески будем в это непростое время поддерживать наших следователей-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хорошие были вчера мероприятия на уровне президентов Беларуси и России. Мы о многом договорились. Это очень серьезные договоренности. Таких мы еще шагов не предпринимали, как за эти три года подготовки и выдачи этих союзных программ. 

Лукашенко: договорились с Путиным, что всячески будем в это непростое время поддерживать наших следователей-7

Александр Лукашенко:
Все время у нас следственные органы были в теме. И мы договорились с президентом России, что мы всячески будем в это непростое время поддерживать наших следователей, потому что и международная же обстановка к этому толкает. В Афганистане, на юге, рядом с Афганистаном произошли события, в Ираке, Сирии, Ливии, Ливане. Поток беженцев, наркотики захлестывают Россию и Беларусь, поток идет. Бороться кому? Нам бороться, следователям бороться. Поэтому роль очень возрастает органов следствия. Будем работать вместе, на нас вы можете всегда рассчитывать.

# Союзное государство # общество # Александр Лукашенко # Александр Бастрыкин # Дмитрий Гора # Владимир Путин # Фотофакт

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