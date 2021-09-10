Лукашенко: договорились с Путиным, что всячески будем в это непростое время поддерживать наших следователей

Новости Беларуси. Президент Беларуси 10 сентября провел переговоры с главой Следственного комитета России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси – главе СК России: хотел бы и вас поздравить, и ребят, которые каждый день трудятся с раскрытием преступлений. Подробнее здесь.

Эта встреча стала логичным продолжением саммита в Кремле 9 сентября. Президенты Беларуси и России достигли серьезных договоренностей о реализации союзных программ и взаимодействии в различных сферах. В связи с этим нельзя не затронуть совместную работу следственных органов двух стран. Наш Президент поделился подробностями общения с российским коллегой, которые остались за кадром. А также отметил, что окончательное принятие программ запланировано на Высшем госсовете Союзного государства, заседание которого пройдет 4 ноября.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хорошие были вчера мероприятия на уровне президентов Беларуси и России. Мы о многом договорились. Это очень серьезные договоренности. Таких мы еще шагов не предпринимали, как за эти три года подготовки и выдачи этих союзных программ.