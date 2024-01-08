Как в Беларуси сохраняют мир между конфессиями? Обсудили представители религиозных направлений

Духовные скрепы. Почему толерантность – нравственная черта белорусов? Как в нашей стране удается сохранять многоконфессиональный мир? Кто на континенте грешит и попирает исконные традиции? И как сделать так, чтобы истинная вера стала ключом к миру, согласию, уважению и терпимости? На площадке ток-шоу «По существу» собрались представители четырех основных религиозных направлений в стране, теологи и эксперты. Православных больше, чем остальных – есть ли какие-то недопонимания? Кирилл Казаков, СТВ:

Есть какое-то недопонимание, например, с другими конфессиями? Или, может, вы понимаете, что православие довлеет над другими конфессиями?

Протоиерей Александр Шимбалев, заместитель председателя синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Нет, не довлеет, потому что мы исполняем Евангелие, то есть Господь нам дал образ жизни, дал нам заповеди, дал нам возможность жить в мире, в любви, в радости, в гармонии. Истинно верующий человек прежде всего заботится о своей душе. О том, чтобы ему унаследовать царствие небесное. Мы все в будущее устремлены, потому что мы понимаем, что этот материальный мир изменчив. Но мы все стремимся соединиться с Богом. А чтобы быть этого достойными, мы должны пройти через очищение через смирение, любовь, согласие, взаимопонимание. Православная церковь прежде всего проповедует Евангелие, учение Христа, призывает весь народ божий Евангелием свою жизнь соизмерять. Как сочетаются ислам и национальные символы Беларуси?

Давуд Радкевич, председатель Совета имамов Мусульманского религиозного объединения в Беларуси:

У нас в Беларуси порядка 40 человек выбрались из сектора Газа, и на сегодня наше объединение занято тем, что пытается адресно дойти до каждого и помочь. Это многодетные семьи, довольно сложная ситуация. Мы справляемся, мы будем двигаться в том же направлении. Кирилл Казаков:

А можно одеяние ваше посмотреть, у вас тот орнамент, который вышит на белорусском флаге, василек. Насколько это вписывается в ислам, это использование национальных белорусских символов? Давуд Радкевич:

Ислам не отрицает народную культуру, национальную, здоровую. Если вы бывали в Китае, там мечети в форме китайских пагод делаются. Для чего религиозным организациям проходить перерегистрацию? Комментарий эксперта. Перерегистрация религиозных общин – что представляет собой процесс? Алена Сырова, СТВ:

Перерегистрация и наведение порядка: что это будет собой представлять? Какие-то определенные требования будут выдвинуты? Кирилл Казаков:

Партии перерегистрацию проходили, это будет чем-то похоже?

Сергей Герасименя, заместитель уполномоченного по делам религий и национальностей:

И да, и нет. Допустим, 20 лет назад образовалась религиозная организация, община. За 20 лет человек может переехать в другую страну, может, извините, умереть. Если из этой общины, из 10 человек никого не осталось, имеет ли она право просто висеть мертвым грузом? Нет. Что касается требований, они не уникальны, обычны, ничего сверхъестественного в этой ситуации нет. Когда закон вступит в силу, будут выпущены соответствующие подзаконные акты, которые это все упорядочат, уверен, что пройдет без эксцессов. Политика и религия – должно ли быть дистанцирование между сферами? Кирилл Казаков:

Надо ли защищать традиции?

Виктор Старостенко, заведующий кафедрой истории и философии МГУ им. Кулешова:

Безусловно. Поскольку это то, что создавало белорусский народ, является частью нас самих. Это наша социокультурная практика и наша сегодняшняя жизнь. Это то, что должно помочь обеспечить наше будущее развитие. Есть замечательные традиции, которые заслуживают того, чтобы они были культивированы. Что касается религии и политики, здесь та ситуация, когда светская позиция и позиция религиозно-церковная (в этой аудитории во всяком случае) идентична. О том, что религия для Бога и человека, для его спасения. А то, что должно быть дистанцирование между сферой религиозной и сферой политики, отражено и в действующем законодательстве Республике Беларусь. И о новой редакции сегодня вспоминали и не единожды, что религиозная деятельность не предусматривает деятельность политическую. Другое дело – мы должны учитывать религиозный фактор, он нередко обыгрывается в политических сферах. Это бывает внутри страны, вне страны. Вспоминали опасения по поводу того, если регистрация религиозных организаций может внести некий дисбаланс в отношениях. У нас был опыт перерегистрации в 2002-м и сохранилось белорусское конфессиональное пространство. Читайте также: «Дань исторической традиции и современному состоянию дел». Протоиерей об особом статусе православной церкви В чем миссия католицизма в Беларуси? Спросили у ксендза «Кто мудр, тот учится у каждого». Как защитить религиозные традиции в Беларуси? «Белорусский язык есть на кириллице, есть на латинице и есть на арабской вязи» Давуд Радкевич:

Если мы говорим об отношениях между конфессиями, то как раз таки один из таких примеров: праздник мусульманский – приходят католический священник, православный священник поздравить с букетом цветов, с коробкой конфет. Точно так же и мусульманский наш имам приходит и посещает храмы без всякого принуждения, без всякой напряженности.

Алена Сырова:

И на государственных мероприятиях мы видим вас рядом, вместе, в одном ряду. Кирилл Казаков:

И еще одна особенность. Белорусский язык есть на кириллице, есть на латинице и есть на арабской вязи. Такого, наверное, нигде в мире нет. Это тот символ уникальности. «Группа в Telegram была». Насколько тесно взаимодействовали конфессии в 2020-м? Алена Сырова:

Если мы вспомним тот самый пресловутый 2020 год, когда было сложно. Насколько тесным было ваше межконфессиональное взаимодействие? Какая-то общая позиция вырабатывалась? Кирилл Казаков:

Слово «штаб» здесь, конечно, неприменимо…