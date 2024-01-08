Протоиерей прокомментировал агрессию в сторону игуменьи Гавриилы: это люди неверующие

Духовные скрепы. Почему толерантность – нравственная черта белорусов? Как в нашей стране удается сохранять многоконфессиональный мир? Кто на континенте грешит и попирает исконные традиции? И как сделать так, чтобы истинная вера стала ключом к миру, согласию, уважению и терпимости? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся представители четырех основных религиозных направлений в стране, теологи и эксперты.

Кирилл Казаков, СТВ: На СТВ в программе «МЫ!» Григорий Азаренок записал интервью с матушкой Гавриилой, настоятельницей гродненского монастыря. Она сказала то, что она думает. Это нормально, когда человек передает свои мысли. У нее четкая патриотическая позиция – она за Беларусь и за Президента. Гриша мне сегодня показал скрины тех надписей, которые пришли в Telegram-канал после этого интервью. Вся суть заключается в том, что люди, которые действительно писали очень нехорошие вещи про нее, они именуют себя «патриотами новой Беларуси». Как вам, православному священнику, терпеть это или же каким-то образом делать что-то, чтобы этих людей наказать? Как поступать в этой истории?

Протоиерей Александр Шимбалев, заместитель председателя синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Мне видится в результате анализа всех этих надписей, что оставляют их люди неверующие. Определенная политическая ангажированность есть. Потому что верующий человек не будет вот так в политику вмешиваться. И тем более ругаться, и тем более ярлыки вешать. Он понимает, что в каждом образ божий. Что главное средство мира – это молитва Богу о всяком человеке, о вразумлении, об умиротворении. Поэтому у нас в храмах каждый день возносятся эти молитвы.

Чтобы люди понимали суть своего существования, цель жизни, поскольку в политике ведь мы мало что знаем. Это надо быть экспертом, а обычные люди, простые мало разбираются. Они не знают многих подводных течений, но так, бывает, агрессивно что-то говорят… Так вот, истинная вера призывает, прежде всего, относиться с уважением. Понимая, что мы сами суд не можем никакой производить. Поскольку Господь говорит: не судите и не судимы будете. Всякий суд на Бога возлагается. Но каждый человек должен поступать так, чтобы оставаться праведным перед Богом. Когда мы начинаем ругаться, осуждать другого, мы берем на себя прерогативу судьи, которая только у Бога.

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