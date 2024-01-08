Как детям рассказывают о трагедии холокоста? Раввин о современных учебниках для школьников

Григорий Абрамович, главный раввин религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма в Беларуси:

Я долго выслушивал вопросы о том, где у нас музей памяти холокоста, что делается тут, что делается там, а вот геноцид белорусского народа, а не забыли ли про холокост? Есть такие вопросы, и это правильно, это свежие, актуальные вопросы. Нет, не забыли. В учебниках 1-4 классов. Я, честно говоря, даже не знаю, как тонко надо было продумать эти учебники. Еще недавно мы были в Израиле с супругой, с нашими детьми. Там есть правило: до определенного возраста даже в музей нельзя заходить. А для 1-2 классов очень аккуратно нужно говорить о войне, геноциде, смертях… Многие вещи могут затронуть, в общем-то. И вот, продуман не только сам учебник. Есть определенные страницы, определенные факты, даже определенные фотографии, где говорится о холокосте, о трагедии еврейского народа. Кроме этого, День памяти холокоста 26-го числа. Говорю о своей синагоге. Большинство здесь присутствовали, а кто нет, всегда приглашаем – мы открыты всегда для памяти. Зажигается межконфессиональная свеча мира. В скорбный день мы все равно говорим о мире, об опыте семи, десяти веков, когда мы жили вместе, говорили о мире и молились – каждый в своем храме, но продолжали об этом говорить.

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