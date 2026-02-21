Прямой эфир

Новости по тегу #Сергей Герасименя

В Жировичах впервые пройдут молодёжные монастырские духовные выходные
21 февраля 2026 08:27

В Жировичах впервые пройдут молодёжные монастырские духовные выходные

Как в Беларуси налажен контакт между государством и церквями? Поговорили о силе религиозного единства
05 января 2026 17:50

Как в Беларуси налажен контакт между государством и церквями? Поговорили о силе религиозного единства

Сергей Герасименя: в Беларуси люди 156 национальностей живут в мире и согласии
05 января 2026 16:35

Сергей Герасименя: в Беларуси люди 156 национальностей живут в мире и согласии

Сергей Герасименя: если мы защитим белорусский уклад жизни, религии будут жить в мире и порядке
23 декабря 2024 16:55

Сергей Герасименя: если мы защитим белорусский уклад жизни, религии будут жить в мире и порядке

Как в Беларуси сохраняют мир между конфессиями? Обсудили представители религиозных направлений
08 января 2024 19:33

Как в Беларуси сохраняют мир между конфессиями? Обсудили представители религиозных направлений

Для чего религиозным организациям проходить перерегистрацию? Комментарий эксперта
08 января 2024 16:33

Для чего религиозным организациям проходить перерегистрацию? Комментарий эксперта