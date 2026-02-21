Новости по тегу #Сергей Герасименя

Гэта ўнікальны фармат сустрэч, які дазволіць не проста прыехаць на экскурсію, а на некалькі дзён стаць часткай старажытнай мясціны, каб знайсці адказы на важныя пытанні ўдалечыні ад мітусні.
Межконфессиональный мир. Где работают духовные центры в Беларуси? Представители разных религий обсудили в студии.
«Далеко не каждая страна может похвастаться тем, что люди 156 национальностей живут в мире и согласии, и на этой почве у них нет никаких, а это документально подтверждено, разногласий».
К нам бегут люди. Один приехал из Западной Европы, приехал из США. Давайте понимать, что он приехал не потому, что у нас много сортов колбасы. Он приехал потому, что здесь те ценности, которых он лишился на Западе.
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