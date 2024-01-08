В чём миссия католицизма в Беларуси? Спросили у ксёндза

Духовные скрепы. Почему толерантность – нравственная черта белорусов? Как в нашей стране удается сохранять многоконфессиональный мир? Кто на континенте грешит и попирает исконные традиции? И как сделать так, чтобы истинная вера стала ключом к миру, согласию, уважению и терпимости? На площадке ток-шоу «По существу» 8 января собрались представители четырех основных религиозных направлений в стране, теологи и эксперты.

Ксендз Юрий Санько, пресс-секретарь Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Беларуси:

Вначале скажу, что вера и религия – это про прошлое, настоящее и будущее. Созидая прошлое, сожалея об ошибках и исправляя их в настоящем, мы смотрим в будущее. Был 1990 год, была потребность в том, чтобы приехали священники и помогли окормить людей, которые были поистине крещены в костеле и являлись католиками. Сейчас такой надобности нет, у нас очень маленький процент священников служит из заграницы. У нас есть своя семинария, которая на протяжении 30 лет подготовила более 200 священников. Миссия очень проста – проповедование Евангелия, добрые вести. Это учить добру, любви к ближнему вне зависимости от конфессии. И, конечно, прославление Господа. Вера не может быть дополнением жизни. Любо вера – это моя жизнь, либо я не играю в религию. Поэтому, говоря об изменениях, которые внесены в закон, мы очень часто его оцениваем с точки зрения основных конфессий.

Но мы же не говорим о тех сектах, которые несут огромный вред? Деструктивные секты. Должен быть контроль. Они даже уже не называют себя религиозными организациями, и это очень важный момент. Это новый этап в развитии. Так же радует то, что и на конституционном уровне, и в законе прописано, что основные религии, конфессии имеют свой вес. Это говорит о гаранте духовности огромной.