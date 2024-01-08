«Дань исторической традиции и современному состоянию дел». Протоиерей об особом статусе православной церкви

Духовные скрепы. Почему толерантность – нравственная черта белорусов? Как в нашей стране удается сохранять многоконфессиональный мир? Кто на континенте грешит и попирает исконные традиции? И как сделать так, чтобы истинная вера стала ключом к миру, согласию, уважению и терпимости? На площадке ток-шоу «По существу» собрались представители четырех основных религиозных направлений в стране, теологи и эксперты.
Алена Сырова, СТВ:
В прошлом году мы приняли изменения в Конституцию, будет закреплен особый статус православной церкви в нашей стране. Насколько это своевременный шаг?
Протоиерей Александр Шимбалев, заместитель председателя синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:
Никакое общество не может развиваться без духовных ориентиров. Если люди начинают жить только материальным миром, это значит, что будет всегда разделение, не будет согласия и взаимопонимания. Всякое государство и общество, которое хочет созидать свое красивое и мирное будущее, прежде всего должно заботиться о духовном составляющем. Поэтому признание церкви как преобладающей, учитывая, что большинство населения традиционно приняло православную веру, это изменение в Конституции отдает дань исторической традиции и современному состоянию дел.