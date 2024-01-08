«Дань исторической традиции и современному состоянию дел». Протоиерей об особом статусе православной церкви

Духовные скрепы. Почему толерантность – нравственная черта белорусов? Как в нашей стране удается сохранять многоконфессиональный мир? Кто на континенте грешит и попирает исконные традиции? И как сделать так, чтобы истинная вера стала ключом к миру, согласию, уважению и терпимости? На площадке ток-шоу «По существу» собрались представители четырех основных религиозных направлений в стране, теологи и эксперты.

Алена Сырова, СТВ:

В прошлом году мы приняли изменения в Конституцию, будет закреплен особый статус православной церкви в нашей стране. Насколько это своевременный шаг?