Для чего религиозным организациям проходить перерегистрацию? Комментарий эксперта

Духовные скрепы. Почему толерантность – нравственная черта белорусов? Как в нашей стране удается сохранять многоконфессиональный мир? Кто на континенте грешит и попирает исконные традиции? И как сделать так, чтобы истинная вера стала ключом к миру, согласию, уважению и терпимости? На площадке ток-шоу «По существу» собрались представители четырех основных религиозных направлений в стране, теологи и эксперты.

Алена Сырова, СТВ:

В течение какого-то времени должны будут пройти перерегистрацию религиозные организации, это вызвало много вопросов. Почему вдруг возникла необходимость отрегулировать, понять сложно. Начинаются спекуляции на эту тему. Давайте прольем свет.