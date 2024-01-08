Для чего религиозным организациям проходить перерегистрацию? Комментарий эксперта

Духовные скрепы. Почему толерантность – нравственная черта белорусов? Как в нашей стране удается сохранять многоконфессиональный мир? Кто на континенте грешит и попирает исконные традиции? И как сделать так, чтобы истинная вера стала ключом к миру, согласию, уважению и терпимости? На площадке ток-шоу «По существу» собрались представители четырех основных религиозных направлений в стране, теологи и эксперты.
Алена Сырова, СТВ:
В течение какого-то времени должны будут пройти перерегистрацию религиозные организации, это вызвало много вопросов. Почему вдруг возникла необходимость отрегулировать, понять сложно. Начинаются спекуляции на эту тему. Давайте прольем свет.
Сергей Герасименя, заместитель уполномоченного по делам религий и национальностей:
Закону «О свободе совести и религиозных организациях» 20 лет. Если вы дома 20 лет не проводите уборку или автомобиль не чините 20 лет, в каком состоянии это будет? Закон не связан с предстоящей электоральной кампанией. Уже в законе, который Президент подписал 3 января, прописана особая роль белорусской православной церкви, прописана роль других основных религий. Закон этот, как бы ни пытались наши недруги, направлен на созидание. Он призван сделать наше общество стойким к вызовам извне. Вы упомянули недругов в предстоящую электоральную кампанию, уже появились какие-то зачатки, недавно появилась информация, что Комиссия США по международной религиозной свободе призвала Президента наказать кого-то в Беларуси за то, что якобы притесняют религиозные организации. Это первая ласточка, не последняя. Уверен, что наше общество справится.
«Дань исторической традиции и современному состоянию дел». Протоиерей об особом статусе православной церкви – подробности здесь.