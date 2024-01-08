«Мусульмане – это часть белорусского общества». Как в Беларуси регулируются отношения между конфессиями?

Духовные скрепы. Почему толерантность – нравственная черта белорусов? Как в нашей стране удается сохранять многоконфессиональный мир? Кто на континенте грешит и попирает исконные традиции? И как сделать так, чтобы истинная вера стала ключом к миру, согласию, уважению и терпимости? На площадке ток-шоу «По существу» собрались представители четырех основных религиозных направлений в стране, теологи и эксперты.

Давуд Радкевич, председатель Совета имамов Мусульманского религиозного объединения в Беларуси:

В Беларуси не такая большая доля мусульман, примерно на 1 000 не мусульман – один мусульманин. Но мусульмане в Беларуси – это часть белорусского общества. Это больше 30 национальностей, среди которых есть те, кто давно живет в Беларуси. Мусульмане в Беларуси – это отражение того народа Беларуси, который у нас сегодня есть.