«Кто мудр, тот учится у каждого». Как защитить религиозные традиции в Беларуси?

Духовные скрепы. Почему толерантность – нравственная черта белорусов? Как в нашей стране удается сохранять многоконфессиональный мир? Кто на континенте грешит и попирает исконные традиции? И как сделать так, чтобы истинная вера стала ключом к миру, согласию, уважению и терпимости? На площадке ток-шоу «По существу» собрались представители четырех основных религиозных направлений в стране, теологи и эксперты. Кирилл Казаков, СТВ:

Мы видим, что в Европе сейчас отход от традиций и отказ от церкви как таковой. На ваш взгляд, нам нужна защита традиций? Выработка какого-то плана. Мультикультурность, как мне кажется, переваривает все нации, религии и иногда даже моральные устои.

Григорий Абрамович, главный раввин религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма в Беларуси:

Мне кажется, лучшая защита – это для любого храма быть домом молитвы, домом собрания и домом учебы. А еще одна защита уже была сделана. Это привлечение конфессий к обсуждению Конституции. И не просто на поверхностном уровне, а мы почитали, и каждый внес определенные вещи по определенным аспектам. Мы встретились также с представителями национальной безопасности. То есть сама по себе защита может выстраиваться не в каком-то военном сопротивлении или щитом, а именно объяснением, образованием и поддержанием того, что у нас есть уже шесть-семь веков. То есть добрососедства. Для меня совершенно естественно, что у нас раз в год ксендз Юрий на Йом-кипур. Совершенно естественно раз в год на Хануку у нас отец Александр, и я был приглашен на Рождественские чтения. Совершенно естественно, что буквально месяц назад мы были в мечети и обсуждали экологию. Очень много пишут сейчас: «Что у вас там происходит? Сейчас конфликт в Израиле, как это в Беларуси отражается?» Да очень просто отражается. Муфтий Абу-Бекир ко мне подошел и сказал, как собрались мусульмане, имамы и обсуждали. И я ответил, как тоже было обсуждение внутри еврейских общин. Да, это конфликт, да, это беда, да, это война. Наша позиция в Беларуси – как здесь мы будем жить, как будем общаться друг с другом, как будем продолжать диалог. То же, как и другие аспекты: удержать, утвердить и продолжить то, что у нас есть – это и есть защита, мне кажется.

Есть такое утверждение, очень часто его говорю: кто мудр, тот учится у каждого. Но тут я бы еще продолжил: нужно учиться у нашей истории, как мы до сегодняшнего дня дошли. Как мы, может быть, потеряв 70 лет без религиозных институтов как таковых, все возродили и двигаемся дальше. И тут, если мы правильно поучимся, это будет наша лучшая защита вместе с обществом, которое поддерживает. Алена Сырова, СТВ:

Вы говорите: учиться в том числе и извне. Но есть же определенные особенности, которые в других уголках мира приемлемы, а у нас – нет, в том числе согласно Конституции. Здесь могут или не могут возникнуть конфликт или недопонимания? Григорий Абрамович:

Вполне. Дело в том, что в западном обществе другое совершенно отношение к меньшинствам, в отличие от Беларуси. Другое отношение от эвтаназии до каких-то других аспектов. Тут нужно смотреть не только на религиозный аспект, но на то, как реагирует на это общество. У нас была уже встреча в Иерусалиме, по-моему, в 2017 году. И как раз обсуждали, что мы должны понимать, что приехали разные представители религиозных общин из разных уголков, и представление о некоторых вещах у нас, может быть, будет разное. В том числе, когда мы не говорим определенным группам, как им поступать, и они нам не говорят, как нам поступать. И этот подход к взаимопониманию я выучил вовсе не в Минске, а в Иерусалиме и в Лондоне. Так что все эти аспекты надо и для западного общества не забыть, что все это там присутствует.