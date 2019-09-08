«Как с родным дядей болтала». Ученики новой школы в Минске пообщались с Президентом. На какие вопросы отвечал глава государства?

Новости Беларуси. Так получилось, что о Дне знаний мы говорили и в прошлой программе, выходили в эфир как раз 1 сентября, и продолжим говорить в этой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Потому как учебный год начался в минувший понедельник.
Новости Беларуси. Так получилось, что о Дне знаний мы говорили и в прошлой программе, выходили в эфир как раз 1 сентября, и продолжим говорить в этой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Потому как учебный год начался в минувший понедельник.
За парты средних школ и гимназий страны сели чуть более миллиона ребят. Первый звонок прозвенел для 115 тысяч мальчиков и девочек. Открылись восемь школ-новостроек: по две в Минске и Бресте, а еще в Грoдно, Острoвце, Бoрисове и Могилеве.
Старшеклассники столичной школы № 93 первый урок нового учебного года запомнят на всю жизнь. Его лично провел Президент.
У главы государства поучилась и Ольга Коршун.
Начало каждого нового учебного года – событие волнительное. А в этой школе двойной праздник: она впервые принимает учеников, которым, кстати, уже не терпится сеть за парты.
Такое настроение подхватили и первоклассники, которые, конечно, солируют на линейке. Пока все успехи впереди. Хотя и приоритеты на ближайшие 11 лет расставлены.
Я хочу быть танкистом.
Когда мы купили рюкзак, я лег спать с ним, потому что я был счастлив.
В эти минуты немного тревожно родителям, но это приятное волнение.
Немного волнения добавляет и ожидание высокого гостя. С минуты на минуту в школьном дворике должен появиться глава государства. Президент традиционно проводит День знаний с юными белорусами.
Александр Лукашенко начал линейку с небольшой речи. Но это не формальное выступление, а скорее напутствие.
Образование – это единый процесс, в котором участвуют дети, родители и учителя. Александр Лукашенко принял участие в открытии новой школы в Минске
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Глава государства обращается и к родителям – от них зависит многое, в том числе и успех в учебе. А вот педагогом важно не переусердствовать с науками.
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В этой школе есть все, чтобы раскрыть потенциал: теннисный корт, бассейн, тренажерный зал – и это только разминка.
На уроках труда школьники используют даже 3D-принтер. Эти шашки ребята создали буквально за несколько минут. Такие результаты труда не стыдно показать и Президенту.
Кирилл Лобанов, ученик 8 класса:
Впечатления были необычные – ты вживую видишь Президент, это очень круто.
Тем временем девочки осваивают другие технологии, у каждой в распоряжении личная машина. Швейная. София переехала в Беларусь из Украины два года назад. Школа ей нравится. Девочка уже научилась пришивать пуговицы, но это не главное впечатление от уроков труда.
София Тимошенко, ученица 8 класса:
Это серьезный человек. Я не думала, что он с такой искренностью, что учителя труда похвалит, подойдет к моей однокласснице посмотрит, что она делает. У него есть чувство юмора.
Всю неделю в школе только и говорят об этом событии. А некоторым удалось даже лично пообщаться с Президентом. Глава государства провел настоящий открытый урок для 10 «Б». К такому повороту событий не был готов даже классный руководитель.
– Это была импровизация по вопросам?
Александр Гуня, учитель истории:
Дети задавали вопросы от себя. Мальчик вспомнил выходные, кто-то про свадьбу в Жлобине. Для меня было неожиданностью, что они там ориентируются и будут так смело и открыто говорить об интересующих вопросах.
Общие темы для разговора нашлись сразу. К примеру, экология. Вот, что волнует молодое поколение. Эти вопросы и в поле зрения Президента.
Глава государства уже не раз поднимал эту тему, говорил об озеленении и ответственности чуть не за каждое дерево в нашей стране. А дети предлагают еще активнее использовать электрический транспорт.
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Как выбрать профессию, минимизировать использование бумажных денег и почему внешний вид важен как для политика, так и для школьника – вопросы самые неожиданные. Но школьников волнуют и другие темы.
Чтобы этот момент остался в истории, ребята, конечно, захотели сфотографироваться с Президентом.
10 «Б» до сих пор под впечатлением от встречи. Ребята считают, что такой урок задал настроение на весь учебный год.
Илья Дрень, ученик 10 класса:
Очень умный и классный собеседник, прямо в душу, в глаза смотрел.
Елизавета Хилько, ученица 10 класса:
Да он свой человек. Это как я с дядей болтала, с родным родственником.
Будет что вспомнить и этому юному гандболисту. Роман попросил у Президента автограф. Сегодня этот мяч – повод для гордости и даже зависти.
Роман Шибко, ученик 5 класса:
Мама гордится тоже, брат мне вообще завидовал.
У Президента тоже останется подарок. На память дети вручили ему куклы, сделанные своими руками. Такие подарки, как известно, самые дорогие.
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