«Как с родным дядей болтала». Ученики новой школы в Минске пообщались с Президентом. На какие вопросы отвечал глава государства?

Новости Беларуси. Так получилось, что о Дне знаний мы говорили и в прошлой программе, выходили в эфир как раз 1 сентября, и продолжим говорить в этой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Потому как учебный год начался в минувший понедельник.

За парты средних школ и гимназий страны сели чуть более миллиона ребят. Первый звонок прозвенел для 115 тысяч мальчиков и девочек. Открылись восемь школ-новостроек: по две в Минске и Бресте, а еще в Грoдно, Острoвце, Бoрисове и Могилеве. Старшеклассники столичной школы № 93 первый урок нового учебного года запомнят на всю жизнь. Его лично провел Президент. У главы государства поучилась и Ольга Коршун.

Начало каждого нового учебного года – событие волнительное. А в этой школе двойной праздник: она впервые принимает учеников, которым, кстати, уже не терпится сеть за парты. Такое настроение подхватили и первоклассники, которые, конечно, солируют на линейке. Пока все успехи впереди. Хотя и приоритеты на ближайшие 11 лет расставлены.

Я хочу быть танкистом.

Когда мы купили рюкзак, я лег спать с ним, потому что я был счастлив.

В эти минуты немного тревожно родителям, но это приятное волнение.

Немного волнения добавляет и ожидание высокого гостя. С минуты на минуту в школьном дворике должен появиться глава государства. Президент традиционно проводит День знаний с юными белорусами.

Глава государства обращается и к родителям – от них зависит многое, в том числе и успех в учебе. А вот педагогом важно не переусердствовать с науками. Президент Беларуси об образовании: «Нельзя перегружать ученика»

В этой школе есть все, чтобы раскрыть потенциал: теннисный корт, бассейн, тренажерный зал – и это только разминка.





На уроках труда школьники используют даже 3D-принтер. Эти шашки ребята создали буквально за несколько минут. Такие результаты труда не стыдно показать и Президенту.

Кирилл Лобанов, ученик 8 класса:

Впечатления были необычные – ты вживую видишь Президент, это очень круто.

Тем временем девочки осваивают другие технологии, у каждой в распоряжении личная машина. Швейная. София переехала в Беларусь из Украины два года назад. Школа ей нравится. Девочка уже научилась пришивать пуговицы, но это не главное впечатление от уроков труда.

София Тимошенко, ученица 8 класса:

Это серьезный человек. Я не думала, что он с такой искренностью, что учителя труда похвалит, подойдет к моей однокласснице посмотрит, что она делает. У него есть чувство юмора.

Всю неделю в школе только и говорят об этом событии. А некоторым удалось даже лично пообщаться с Президентом. Глава государства провел настоящий открытый урок для 10 «Б». К такому повороту событий не был готов даже классный руководитель.

– Это была импровизация по вопросам? Александр Гуня, учитель истории:

Дети задавали вопросы от себя. Мальчик вспомнил выходные, кто-то про свадьбу в Жлобине. Для меня было неожиданностью, что они там ориентируются и будут так смело и открыто говорить об интересующих вопросах.

Общие темы для разговора нашлись сразу. К примеру, экология. Вот, что волнует молодое поколение. Эти вопросы и в поле зрения Президента.

Глава государства уже не раз поднимал эту тему, говорил об озеленении и ответственности чуть не за каждое дерево в нашей стране. А дети предлагают еще активнее использовать электрический транспорт. Как Зеленский помешал Александру Лукашенко ездить на велосипеде? Как выбрать профессию, минимизировать использование бумажных денег и почему внешний вид важен как для политика, так и для школьника – вопросы самые неожиданные. Но школьников волнуют и другие темы.

Чтобы этот момент остался в истории, ребята, конечно, захотели сфотографироваться с Президентом. 10 «Б» до сих пор под впечатлением от встречи. Ребята считают, что такой урок задал настроение на весь учебный год.

Илья Дрень, ученик 10 класса:

Очень умный и классный собеседник, прямо в душу, в глаза смотрел.

Елизавета Хилько, ученица 10 класса:

Да он свой человек. Это как я с дядей болтала, с родным родственником.

Будет что вспомнить и этому юному гандболисту. Роман попросил у Президента автограф. Сегодня этот мяч – повод для гордости и даже зависти.