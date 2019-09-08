На поиски приключений! Под Кобрином сбежал цирковой слон

Новости Беларуси. Необычное сообщение поступило в дежурную часть Кобринского РОВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выяснилось, что слон – цирковой. Как рассказал представитель цирка, в соседней деревне животные ждали таможенного оформления. Слону, видимо, захотелось приключений.

Известно, что он слегка пошумел, сломал изгородь и таким образом вышел с территории. К счастью, никто не пострадал. Нарушителя вернули обратно в загон.