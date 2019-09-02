Президент Беларуси об образовании: «Нельзя перегружать ученика»

Новости Беларуси. Александра Лукашенко 2 сентября пригласили на открытие новой столичной школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Образование – это единый процесс, в котором участвуют дети, родители и учителя. Александр Лукашенко принял участие в открытии новой школы в Минске Вообще, в 93-й школе много детей военных. Так что с дисциплиной проблем быть не должно. Хотя глава государства обращает внимание именно на этот аспект.

В современных школах дисциплина хромает. А это – в основе всего. Исправить ситуацию должны вместе учителя и родители. На них еще одна задача – соблюдать баланс труда и отдыха, чтобы наука не стала для наших детей буквально неподъемным гранитом.