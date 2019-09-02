Президент Беларуси об образовании: «Нельзя перегружать ученика»

Новости Беларуси. Александра Лукашенко 2 сентября пригласили на открытие новой столичной школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Образование – это единый процесс, в котором участвуют дети, родители и учителя. Александр Лукашенко принял участие в открытии новой школы в Минске
Вообще, в 93-й школе много детей военных. Так что с дисциплиной проблем быть не должно. Хотя глава государства обращает внимание именно на этот аспект.
В современных школах дисциплина хромает. А это – в основе всего. Исправить ситуацию должны вместе учителя и родители. На них еще одна задача – соблюдать баланс труда и отдыха, чтобы наука не стала для наших детей буквально неподъемным гранитом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Учителя должны давать основные знания в школе. Нельзя перегружать ученика, чтобы он, отсидев в школе 5-6 часов, еще 5-6 часов занимался дома. Так никогда не было и не будет. Это самообман. Примерно 75% на 25%, только 25% – дома для того, чтобы шлифануть свои знания, которые он получил в школе, и какую-то крупицу дополнительной литературы еще из каких-то источников получить.
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