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Президент Беларуси об образовании: «Нельзя перегружать ученика»

02 сентября 2019 20:00
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Новости Беларуси. Александра Лукашенко 2 сентября пригласили на открытие новой столичной школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Образование – это единый процесс, в котором участвуют дети, родители и учителя. Александр Лукашенко принял участие в открытии новой школы в Минске

Вообще, в 93-й школе много детей военных. Так что с дисциплиной проблем быть не должно. Хотя глава государства обращает внимание именно на этот аспект.

Президент Беларуси об образовании: «Нельзя перегружать ученика»-1

В современных школах дисциплина хромает. А это – в основе всего. Исправить ситуацию должны вместе учителя и родители. На них еще одна задача – соблюдать баланс труда и отдыха, чтобы наука не стала для наших детей буквально неподъемным гранитом.

Президент Беларуси об образовании: «Нельзя перегружать ученика»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Учителя должны давать основные знания в школе. Нельзя перегружать ученика, чтобы он, отсидев в школе 5-6 часов, еще 5-6 часов занимался дома. Так никогда не было и не будет. Это самообман. Примерно 75% на 25%, только 25% – дома для того, чтобы шлифануть свои знания, которые он получил в школе, и какую-то крупицу дополнительной литературы еще из каких-то источников получить.

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# Школы в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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