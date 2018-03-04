«Страна жила этими соревнованиями». Александр Лукашенко поучаствовал в «Снежном снайпере»

Новости Беларуси. Невероятные эмоции «Снежного снайпера», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Эти состязания называют детской биатлонной Олимпиадой. Десятки тысяч юных стреляющих лыжников по всей стране прошли отборочные этапы. В эти первые весенние, но очень снежные выходные 168 начинающих спортсменов собрались в Раубичах, чтобы в упорнейшей борьбе определить лучших.

Награды победителям и призерам «Снежного снайпера» лично вручил Александр Лукашенко. Ну а перед этим Президент принял участие в биатлонном забеге вместе с известными олимпийцами. Таким образом лыжня в нашей белорусской Швейцарии объединила все поколения. Так что спорту все возрасты покорны. Самые яркие моменты в репортаже Евгения Пустового.

«Дети – это всегда радость, всегда очень богатые эмоции» Олимпийские страсти в белорусских Раубичах. Эти соревнования с неподдельным детским задором проходят уже 11 год. В 2018 дорога к Олимпу «Снежного снайпера» была изрядно засыпана снегом. Судьям постоянно приходилось расчищать коврики для стрельбы. Сами же соревнования прокладывают дорогу, вернее, лыжню для каждого юного спортсмена в профессиональный биатлон.

«Снежный снайпер» – одновременно и праздник для юных белорусов от столицы до самых отдаленных регионов, и возможность тренерам разглядеть самородков любительского биатлона.

Андриан Цибульский, ‌председатель Белорусской федерации биатлона:

Мы постоянно мониторим всех участников соревнований, особенно победителей. Тестируем их, смотрим, на заметку берем. Есть люди, которые учатся в специальных группах, которых мы нашли именно на этих соревнованиях. И в этот раз не обошлось без открытия новых имен и регионов. Выстрелила команда самой южной области – Гомельской. Третье место в эстафете среди ребят среднего возраста.

Сергей Ложечкин, директор «Гомельского областного центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов»:

Такого уровня мероприятия – это, конечно, подарок для детей в первую очередь. Для их родителей. Мотивация для дальнейших занятий в спортивных секциях биатлона. Поэтому я думаю, что и у нас в Гомельской области будет развиваться этот вид спорта. Там, где нет условий, создают. Главный организатор соревнований – Президентский спортивный клуб – дает равные возможности для всех желающих детей. В этом году на лыжи встали почти 40 тысяч ребят.

Игорь Карпенко о том, как проходит отбор От школьного стадиона до профессиональной трассы в Раубичах по итогам соревнований добрались 168 человек в трех возрастных группах. Среди них и младший сын Президента Николай Лукашенко.

«Это мужик, молодец!» Александр Лукашенко оценил выступление сына Николая на «Снежном снайпере» Несмотря на простуду, 13-летний парень вышел на старт и добрался до пьедестала лидеров. 3 марта – в индивидуальной гонке, на следующий день – в смешанной эстафете. Причем сократил время отставания своей команды ровно наполовину. В итоге Минская область стала второй.

Недетские страсти кипели на трибунах даже среди взрослых.

Зрители:

Свежий воздух. Здесь отдыхает не только душой, но и телом. Дети становятся более крепкими, закаленными.

В нашей стране большое внимание уделяется спорту. И мы, конечно же, тоже очень этому рады. Праздник зрительского задора и спортивных надежд привел в восторг и своим финалом. Все ждали объявления имен чемпионов. А на горизонте лыжни появились известные имена Беларуси: на трассу вышла президентская команда. В составе – олимпийские чемпионы Пхенчхана, известные спортсмены, врач, военнослужащий, бизнесмен, пресс-секретарь Президента и ученик седьмого класса сельской школы. Эта лыжня объединила все поколения.

Цель звездного масс-старта – поспособствовать массовому развитию биатлона – по настроению трибун, казалось, достигнута. Такая холодная погода и зимние виды спорта, оказалось, как нельзя лучше способствуют теплой атмосфере единения. В одном строю (вернее, на пьедестале) с именитыми спортсменами – новые имена белорусского биатлона, пока что любительского. Кубки, призы, в том числе денежные, из рук Президента получили победители состязаний. А вот напутствие главы государства адресовано уже всем белорусам.