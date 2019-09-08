Какими глазами смотрят на белорусов люди, которые пережили войну? Игорь Позняк рассказал о своём фильме «Мирные люди»

Новости Беларуси. Сразу же после программы «Неделя» 8 сентября в эфир СТВ выйдет фильм «Мирные люди», автор которого наш коллега Игорь Позняк. Сегодня он пришел в студию, чтобы рассказать о фильме. «Этот фильм о людях, которые своими глазами видели войну» Юлия Огнева, СТВ:

По большому счету из названия понятно, о чем он – по большей части о нас. Но можно несколько подробнее? Конечно, не раскрывая основные карты.

Игорь Позняк, директор дирекции информационного вещания СТВ:

Мирные люди – понятное дело, мы эту формулировку «позаимствовали» из первой строчки белорусского гимна. Мне кажется, это словосочетание как нельзя лучше отражает наше мировоззрение, наш характер, наше отношение к этому миру. Этот фильм о том, что мы не просто ценим мир, но мы помогаем ценить мир, помогаем приближаться к миру нашим друзьям, нашим соседям. Можно вспомнить события 1999 года, которым, кстати, в 2019 году исполнилось 20 лет, когда мы поддержали наш братский сербский народ, когда наш Президент под бомбардировками НАТО в самый опасный период отправился в Белград, встречался с Милошевичем, говорил с жителями этого города, посещал больницы, видел больных детей, общался с ними. Это был единственный мировой лидер, который в тот момент поступил именно так. Мы летали в Белград и беседовали с людьми: спустя 20 лет они это помнят.

Этот фильм о людях, которые своими глазами видели войну. Мы попросили, чтобы этими глазами они посмотрели на нас, белорусов. Какими они нас увидели? Я надеюсь, наши зрители почувствуют это. «Во время съемок нашего фильма как минимум два мужика просто плакали» Юлия Огнева:

Мне кажется, что для журналиста, особенно работающего в документальном жанре, очень важно в процессе работы над проектом делать какие-то открытия. Расскажите, какие открытия сделали вы.

Игорь Позняк:

Знаете, есть такое выражение, штамп что ли – «мужчины не плачут». Так вот во время съемок нашего фильма как минимум два мужика просто плакали. Один из них житель Украины, который спасал свою семью. С ними все сейчас хорошо, у них двое детей, они живут здесь, в Орше. Но когда он рассказывал о тех событиях: как они добирались, каким образом они под бомбами бежали сюда, в Беларусь, действительно у него на глазах были слезы.

И второй человек, который меня удивил, – это полковник сербской армии, который нам рассказывал о тех самых событиях 1999 года, когда погибло несколько сотен детей, совершенно невинных. Показывал эти фотографии, вещи, которые… плюшевый мишка остался с тех пор, они хранят это как напоминание, что ли, о тех событиях. Он не с первого раза смог произнести то, что мы называем «синхрон», интервью кусочек: у него был ком в горле, он постоянно плакал. Я думаю, что эти человеческие эмоции и сделали этот фильм. Я на это надеюсь. И мы постарались показать все это в фильме без купюр.