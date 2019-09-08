Какими глазами смотрят на белорусов люди, которые пережили войну? Игорь Позняк рассказал о своём фильме «Мирные люди»
Новости Беларуси. Сразу же после программы «Неделя» 8 сентября в эфир СТВ выйдет фильм «Мирные люди», автор которого наш коллега Игорь Позняк. Сегодня он пришел в студию, чтобы рассказать о фильме.
«Этот фильм о людях, которые своими глазами видели войну»
Юлия Огнева, СТВ:
По большому счету из названия понятно, о чем он – по большей части о нас. Но можно несколько подробнее? Конечно, не раскрывая основные карты.
Игорь Позняк, директор дирекции информационного вещания СТВ:
Мирные люди – понятное дело, мы эту формулировку «позаимствовали» из первой строчки белорусского гимна. Мне кажется, это словосочетание как нельзя лучше отражает наше мировоззрение, наш характер, наше отношение к этому миру. Этот фильм о том, что мы не просто ценим мир, но мы помогаем ценить мир, помогаем приближаться к миру нашим друзьям, нашим соседям.
Можно вспомнить события 1999 года, которым, кстати, в 2019 году исполнилось 20 лет, когда мы поддержали наш братский сербский народ, когда наш Президент под бомбардировками НАТО в самый опасный период отправился в Белград, встречался с Милошевичем, говорил с жителями этого города, посещал больницы, видел больных детей, общался с ними. Это был единственный мировой лидер, который в тот момент поступил именно так. Мы летали в Белград и беседовали с людьми: спустя 20 лет они это помнят.
Этот фильм о людях, которые своими глазами видели войну. Мы попросили, чтобы этими глазами они посмотрели на нас, белорусов. Какими они нас увидели? Я надеюсь, наши зрители почувствуют это.
«Во время съемок нашего фильма как минимум два мужика просто плакали»
Юлия Огнева:
Мне кажется, что для журналиста, особенно работающего в документальном жанре, очень важно в процессе работы над проектом делать какие-то открытия. Расскажите, какие открытия сделали вы.
Игорь Позняк:
Знаете, есть такое выражение, штамп что ли – «мужчины не плачут». Так вот во время съемок нашего фильма как минимум два мужика просто плакали.
Один из них житель Украины, который спасал свою семью. С ними все сейчас хорошо, у них двое детей, они живут здесь, в Орше. Но когда он рассказывал о тех событиях: как они добирались, каким образом они под бомбами бежали сюда, в Беларусь, действительно у него на глазах были слезы.
И второй человек, который меня удивил, – это полковник сербской армии, который нам рассказывал о тех самых событиях 1999 года, когда погибло несколько сотен детей, совершенно невинных. Показывал эти фотографии, вещи, которые… плюшевый мишка остался с тех пор, они хранят это как напоминание, что ли, о тех событиях. Он не с первого раза смог произнести то, что мы называем «синхрон», интервью кусочек: у него был ком в горле, он постоянно плакал.
Я думаю, что эти человеческие эмоции и сделали этот фильм. Я на это надеюсь. И мы постарались показать все это в фильме без купюр.
«Миру нужен новый стол переговоров»
Юлия Огнева:
На этой неделе в программе мы очень много говорим о безопасности. Наверняка вы подробно изучили позицию Беларуси по мирным вопросам. Скажите, что для вас в этой позиции самое важное?
Игорь Позняк:
Вы знаете, еще наш знаменитый белорус много десятилетий назад – тот самый легендарный «Мистер Нет», Громыко, уроженец Беларуси – произнес вот эту знаменитую хрестоматийную фразу: «Лучше десять лет переговоров, чем один день войны». И, слава богу, Беларусь одна из немногих стран в мире, кто беспрекословно следует этому принципу.
Возможно, миру нужен новый стол переговоров. Так вот этот стол переговоров и предлагает наш Президент, и предлагает Беларусь. И что самое важное, к нам начали прислушиваться.