Президент Беларуси на линейке в новой школе в Минске: «Надо преодолеть себя и получить максимум»

Начало нового учебного года. Трогательный момент для школьников, ответственный для педагогов, волнительный для родителей. Звуки первого звонка по всей стране объединили миллионы белорусов. По традиции в этот день рядом со учениками и Президент.

2 сентября Александр Лукашенко приехал на открытие столичной школы-новостройки. Здесь Президент не просто пообщался со школьниками и педагогами, но и провел урок для старшеклассников: задавал ученикам вопросы и даже вызывал к доске. Детали в репортаже Ольги Коршун.

В 2019 году школьникам повезло. Каникулы стали на день длиннее, и торжественные линейки проходят 2 сентября. Первый звонок прозвенел для более миллиона ребят. Для них открыты более 3 тысяч школ по всей стране. 7 из них принимают школьников впервые.

Ольга Коршун, корреспондент:

В этом столичном районе новую школу действительно ждали. Вокруг ведётся активная застройка. Много молодых семей. И две действующие просто не справлялись. Работали в 2 смены. Новая 93-я школа примет всех желающих. В этому году учиться в ней будут около тысячи ребят.

Это по-настоящему волнительный день для Арины. Девочка идет в первый класс, а впереди еще выступление на линейке. Но в общем цели на ближайшие 11 лет расставлены. Хочет стать провизором, для этого собирается делать упор на химию.

Не меньше чем сами первоклашки волнуются их родители и в душе даже завидуют современным школьникам. Тренажерные зал, теннисные корты, лыжи, футбол, гандбол – и это только часть активностей. Есть все для творчества и учебы. Все-таки раньше о такой школе могли только мечтать.

Нина Богданова, телеведущая, певица:

Сегодня не могла заснуть. Наглаживали, думала: как, что, какая судьба его ждет, какой социум, общение с детьми. Для родителей первоклассника это тоже определенный стресс.

До первого звонка остается совсем чуть-чуть. А школьный дворик взрывается аплодисментами, когда на авансцене появляются главные виновники торжества. В этом году в 93-й школе 5 первых классов, и то ли еще будет.

Эта линейка запомнится еще и тем, что школьники ждут в гости главу государства. Президент традиционно уже проводит День знаний в компании юных белорусов. А эта школа располагается в знаковом для него месте – недалеко военный городок, в Уручье в свое время служил глава государства. Он хорошо помнит эти места. Сейчас здесь – целый микрорайон и новая современная школа. Главное – научить детей использовать ее возможности по максимуму.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если вы хотите быть конкурентными и конкурентноспособными в этой жизни (при всей сложности, нежелании учиться порой, тяжести этого образования) надо себя заставить хотя бы прилично закончить школу и получить знания. В противном случае в будущей жизни вам делать нечего. Не только без образования, а главное – без знаний.

Надо преодолеть себя (я обращаюсь к вам, ребята, особенно к старшеклассникам), и получить максимум от того, что надо получить в школе. И дело не только в том, что более половины наших детишек, старшеклассников, постараются поступить в вузы. Дело даже не в этом. Сегодня жизнь настолько усложнилась, что вам будет очень сложно просто быть рабочим. Потому что рабочий – это уже непросто, это новая очень сложная тяжелая техника. Это я вижу очень по сельскому хозяйству. Если раньше можно было – вилы, лопату в руки и работай. Сегодня такие рабочие в сельском хозяйстве уже не нужны. Пришла очень сложная техника, в которой просто так разобраться сложно.

Мой вам совет: возьмите в школе то, что вы должны взять, потому что завтра, уйдя из школы, вы это уже не возьмете, потеряете время. Не буду говорить «учиться, учиться и еще раз учиться»: возьмите максимум знаний и определитесь, чем вы будете заниматься после школы. А вот перед Денисом такой выбор уже не стоит. Его профессиональный путь предопределен – он из семьи потомственных военных, после школы готовится поступать в летное училище.

В школе есть уроки труда. В швейной мастерской вовсю идет работа. Глава государства не раз говорил, что дети должны уметь работать руками и обладать хотя бы элементарными навыками. Говорит, такие умения в будущем как найдешь. Проверено на собственном опыте.

Александр Лукашенко:

Каждая девочка должна уметь вот это делать. Ну, может, чуть-чуть меньше, потому что это уже слишком. Хотя раньше девчата и вязали и носки, и свитера. В наше время и мужиков учили. Я умею пуговицы пришивать: и сквозняком, и на ножке.

Вотчина ребят – мастерские по обработке металла и дерева. Особая гордость – 3D-принтер. На этих уроках хотят объединить ручной труд и современные технологии. Ведь сегодня любая профессия, даже рабочая, требует недюжинных знаний.

Об этом глава государства расскажет ученикам 10 класса во время общения. Просто уникальный случай. Президент проводит настоящий открытый урок. Александр Лукашенко:

Сразу сердце дрожит, когда заходишь в класс. Когда-то я тоже начинал так.

Глава государства даже вызывает к доске. Правда, чтобы не спросить, а скорее услышать голос нового поколения. А их интересует выбор профессии и не пойти ли в IT. А еще как сделать нашу жизнь удобнее и технологичнее. Президент отмечает, что мы идем по этому пути, но и терять связь с традиционными ценностями не стоит.

Александр Лукашенко:

Не теряйте контакт с традиционным носителем знаний – книгой. Хотя бы чтобы дома были в библиотеке книги, для красоты, как раньше было, в мои времена, может не все читали, но считали за честь купить книги и так поставить. Не забывайте об этом.

Что касается экологии, молодых людей он волнует неспроста и глава государств делится своими наблюдениями. К примеру, на Западе люди стремятся уехать из большого города, быть ближе к природе. А у нас наоборот – все хотят жить в центре мегаполиса, и зря.

Александр Лукашенко:

Что такое центр города с точки зрения экологии? На Кольцовой дороге много машин, но машина передвигается на большой скорости. Сжигается все топливо. Нет этой грязи, которая выбрасывается на проспекте Независимости. И потом, на Кольцовой постоянно продувается.

Много говорили, как выбрать будущую профессию. Пока в школе, нужно пробовать все, но без научных излишеств. Говорили и о борьбе с вредными привычками, и об опасных зависимостях. К примеру, наркотики и как с ними бороться. Далеко не детские темы, но важно их обсудить. В целом, Президент общался с ребятами на равных. Разговор длился почти час. На память школьники попросили фото.

В школе хорошая спортивная база. Есть бассейны, теннисные корты, залы для занятий гимнастикой и танцами. Вот юные баскетболисты готовы показать мастер-класс. Школа сотрудничает с минским гандбольным клубом. Занятий несколько дней в неделю. Берут в группу детей с 8 лет. Пока успехи впереди, но задатки чемпионов точно есть.

На удачу Президент подписал гандбольный мяч. Юные спортсмены обещали не подвести. Тем временем, глава государства оставил запись в книге почетных гостей, а дети подарили Президенту подарки, созданные своими руками. Они займут свое место в музее Дворца Независимости.