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Президент Беларуси на линейке в новой школе в Минске: «Надо преодолеть себя и получить максимум»

02 сентября 2019 20:44
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Начало нового учебного года. Трогательный момент для школьников, ответственный для педагогов, волнительный для родителей. Звуки первого звонка по всей стране объединили миллионы белорусов. По традиции в этот день рядом со учениками и Президент.

Президент Беларуси на линейке в новой школе в Минске: «Надо преодолеть себя и получить максимум»-1

2 сентября Александр Лукашенко приехал на открытие столичной школы-новостройки. Здесь Президент не просто пообщался со школьниками и педагогами, но и провел урок для старшеклассников: задавал ученикам вопросы и даже вызывал к доске.

Детали в репортаже Ольги Коршун.

Президент Беларуси на линейке в новой школе в Минске: «Надо преодолеть себя и получить максимум»-4

В 2019 году школьникам повезло. Каникулы стали на день длиннее, и торжественные линейки проходят 2 сентября. Первый звонок прозвенел для более миллиона ребят. Для них открыты более 3 тысяч школ по всей стране. 7 из них принимают школьников впервые.

Президент Беларуси на линейке в новой школе в Минске: «Надо преодолеть себя и получить максимум»-7

Ольга Коршун, корреспондент:
В этом столичном районе новую школу действительно ждали. Вокруг ведётся активная застройка. Много молодых семей. И две действующие просто не справлялись. Работали в 2 смены. Новая 93-я школа примет всех желающих. В этому году учиться в ней будут около тысячи ребят.

Президент Беларуси на линейке в новой школе в Минске: «Надо преодолеть себя и получить максимум»-10

Это по-настоящему волнительный день для Арины. Девочка идет в первый класс, а впереди еще выступление на линейке. Но в общем цели на ближайшие 11 лет расставлены. Хочет стать провизором, для этого собирается делать упор на химию.

Президент Беларуси на линейке в новой школе в Минске: «Надо преодолеть себя и получить максимум»-13

Не меньше чем сами первоклашки волнуются их родители и в душе даже завидуют современным школьникам. Тренажерные зал, теннисные корты, лыжи, футбол, гандбол – и это только часть активностей. Есть все для творчества и учебы. Все-таки раньше о такой школе могли только мечтать.

Президент Беларуси на линейке в новой школе в Минске: «Надо преодолеть себя и получить максимум»-16

Нина Богданова, телеведущая, певица:
Сегодня не могла заснуть. Наглаживали, думала: как, что, какая судьба его ждет, какой социум, общение с детьми. Для родителей первоклассника это тоже определенный стресс.

Президент Беларуси на линейке в новой школе в Минске: «Надо преодолеть себя и получить максимум»-19

До первого звонка остается совсем чуть-чуть. А школьный дворик взрывается аплодисментами, когда на авансцене появляются главные виновники торжества. В этом году в 93-й школе 5 первых классов, и то ли еще будет.

Президент Беларуси на линейке в новой школе в Минске: «Надо преодолеть себя и получить максимум»-22

Эта линейка запомнится еще и тем, что школьники ждут в гости главу государства. Президент традиционно уже проводит День знаний в компании юных белорусов. А эта школа располагается в знаковом для него месте – недалеко военный городок, в Уручье в свое время служил глава государства. Он хорошо помнит эти места. Сейчас здесь – целый микрорайон и новая современная школа. Главное – научить детей использовать ее возможности по максимуму.

Президент Беларуси на линейке в новой школе в Минске: «Надо преодолеть себя и получить максимум»-25

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Если вы хотите быть конкурентными и конкурентноспособными в этой жизни (при всей сложности, нежелании учиться порой, тяжести этого образования) надо себя заставить хотя бы прилично закончить школу и получить знания. В противном случае в будущей жизни вам делать нечего. Не только без образования, а главное – без знаний.

Президент Беларуси на линейке в новой школе в Минске: «Надо преодолеть себя и получить максимум»-28

Надо преодолеть себя (я обращаюсь к вам, ребята, особенно к старшеклассникам), и получить максимум от того, что надо получить в школе. И дело не только в том, что более половины наших детишек, старшеклассников, постараются поступить в вузы. Дело даже не в этом. Сегодня жизнь настолько усложнилась, что вам будет очень сложно просто быть рабочим. Потому что рабочий – это уже непросто, это новая очень сложная тяжелая техника. Это я вижу очень по сельскому хозяйству. Если раньше можно было – вилы, лопату в руки и работай. Сегодня такие рабочие в сельском хозяйстве уже не нужны. Пришла очень сложная техника, в которой просто так разобраться сложно.

Президент Беларуси на линейке в новой школе в Минске: «Надо преодолеть себя и получить максимум»-31

Мой вам совет: возьмите в школе то, что вы должны взять, потому что завтра, уйдя из школы, вы это уже не возьмете, потеряете время. Не буду говорить «учиться, учиться и еще раз учиться»: возьмите максимум знаний и определитесь, чем вы будете заниматься после школы.

А вот перед Денисом такой выбор уже не стоит. Его профессиональный путь предопределен – он из семьи потомственных военных, после школы готовится поступать в летное училище.

Президент Беларуси на линейке в новой школе в Минске: «Надо преодолеть себя и получить максимум»-34

В школе есть уроки труда. В швейной мастерской вовсю идет работа. Глава государства не раз говорил, что дети должны уметь работать руками и обладать хотя бы элементарными навыками. Говорит, такие умения в будущем как найдешь. Проверено на собственном опыте.

Президент Беларуси на линейке в новой школе в Минске: «Надо преодолеть себя и получить максимум»-37

Александр Лукашенко:
Каждая девочка должна уметь вот это делать. Ну, может, чуть-чуть меньше, потому что это уже слишком. Хотя раньше девчата и вязали и носки, и свитера. В наше время и мужиков учили. Я умею пуговицы пришивать: и сквозняком, и на ножке.

Президент Беларуси на линейке в новой школе в Минске: «Надо преодолеть себя и получить максимум»-40

Вотчина ребят – мастерские по обработке металла и дерева. Особая гордость – 3D-принтер. На этих уроках хотят объединить ручной труд и современные технологии. Ведь сегодня любая профессия, даже рабочая, требует недюжинных знаний.

Президент Беларуси на линейке в новой школе в Минске: «Надо преодолеть себя и получить максимум»-43

Об этом глава государства расскажет ученикам 10 класса во время общения. Просто уникальный случай. Президент проводит настоящий открытый урок.

Александр Лукашенко:
Сразу сердце дрожит, когда заходишь в класс. Когда-то я тоже начинал так.

Президент Беларуси на линейке в новой школе в Минске: «Надо преодолеть себя и получить максимум»-46

Глава государства даже вызывает к доске. Правда, чтобы не спросить, а скорее услышать голос нового поколения. А их интересует выбор профессии и не пойти ли в IT. А еще как сделать нашу жизнь удобнее и технологичнее. Президент отмечает, что мы идем по этому пути, но и терять связь с традиционными ценностями не стоит.

Президент Беларуси на линейке в новой школе в Минске: «Надо преодолеть себя и получить максимум»-49

Александр Лукашенко:
Не теряйте контакт с традиционным носителем знаний – книгой. Хотя бы чтобы дома были в библиотеке книги, для красоты, как раньше было, в мои времена, может не все читали, но считали за честь купить книги и так поставить. Не забывайте об этом.

Президент Беларуси на линейке в новой школе в Минске: «Надо преодолеть себя и получить максимум»-52

Что касается экологии, молодых людей он волнует неспроста и глава государств делится своими наблюдениями. К примеру, на Западе люди стремятся уехать из большого города, быть ближе к природе. А у нас наоборот – все хотят жить в центре мегаполиса, и зря.

Президент Беларуси на линейке в новой школе в Минске: «Надо преодолеть себя и получить максимум»-55

Александр Лукашенко:
Что такое центр города с точки зрения экологии? На Кольцовой дороге много машин, но машина передвигается на большой скорости. Сжигается все топливо. Нет этой грязи, которая выбрасывается на проспекте Независимости. И потом, на Кольцовой постоянно продувается.

Президент Беларуси на линейке в новой школе в Минске: «Надо преодолеть себя и получить максимум»-58

Много говорили, как выбрать будущую профессию. Пока в школе, нужно пробовать все, но без научных излишеств. Говорили и о борьбе с вредными привычками, и об опасных зависимостях. К примеру, наркотики и как с ними бороться. Далеко не детские темы, но важно их обсудить. В целом, Президент общался с ребятами на равных. Разговор длился почти час. На память школьники попросили фото.

Президент Беларуси на линейке в новой школе в Минске: «Надо преодолеть себя и получить максимум»-61

В школе хорошая спортивная база. Есть бассейны, теннисные корты, залы для занятий гимнастикой и танцами. Вот юные баскетболисты готовы показать мастер-класс.

Школа сотрудничает с минским гандбольным клубом. Занятий несколько дней в неделю. Берут в группу детей с 8 лет. Пока успехи впереди, но задатки чемпионов точно есть.

Президент Беларуси на линейке в новой школе в Минске: «Надо преодолеть себя и получить максимум»-64

На удачу Президент подписал гандбольный мяч. Юные спортсмены обещали не подвести. Тем временем, глава государства оставил запись в книге почетных гостей, а дети подарили Президенту подарки, созданные своими руками. Они займут свое место в музее Дворца Независимости.

Президент Беларуси на линейке в новой школе в Минске: «Надо преодолеть себя и получить максимум»-67

Когда Президент уже покидал школу, на улице собрались родители. Александр Лукашенко поздравил их с началом учебного года и подбодрил. Все-таки учиться процесс не из легких. Но без него в современном мире никак.

Президент Беларуси на линейке в новой школе в Минске: «Надо преодолеть себя и получить максимум»-70

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# Школы в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Ольга Коршун # Фотофакт

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