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Александр Лукашенко вспомнил, как обучал деревенских детей понятию материи

02 сентября 2019 19:54
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Новости Беларуси. В Минске открыли новую школу. На линейке побывал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Образование – это единый процесс, в котором участвуют дети, родители и учителя. Александр Лукашенко принял участие в открытии новой школы в Минске

Александр Лукашенко вспомнил, как обучал деревенских детей понятию материи-1

Школьники задавали вопросы, что называется, от души. Говорили с Президентом даже о моде! Ни один вопрос не поставил главу государства в тупик, а многие даже натолкнули на философские размышления.

Александр Лукашенко вспомнил, как обучал деревенских детей понятию материи-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Как я учеников учил запомнить и осмыслить определение материи. Это была беда. Что это философская категория для обозначения объективной реальности, которая дается нам в ощущениях, которые копируются и отображаются нашими ощущениями, существуя независимо от них. Я даже до сих пор это помню. И мне надо было деревенских детей этому научить. Я спрашиваю: «Что такое материя»? – «Ну, это...», – «В жизни что такое материя?» – «Это пощупать стол..», – «Да нет, это философская категория». Это понятие, просто слово, которым мы обозначаем объективную реальность.

Это говорит учительский опыт. Президент в свое время преподавал историю. Правда, сменил вектор.

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# Школы в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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