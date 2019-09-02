Александр Лукашенко вспомнил, как обучал деревенских детей понятию материи

Школьники задавали вопросы, что называется, от души. Говорили с Президентом даже о моде! Ни один вопрос не поставил главу государства в тупик, а многие даже натолкнули на философские размышления.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как я учеников учил запомнить и осмыслить определение материи. Это была беда. Что это философская категория для обозначения объективной реальности, которая дается нам в ощущениях, которые копируются и отображаются нашими ощущениями, существуя независимо от них. Я даже до сих пор это помню. И мне надо было деревенских детей этому научить. Я спрашиваю: «Что такое материя»? – «Ну, это...», – «В жизни что такое материя?» – «Это пощупать стол..», – «Да нет, это философская категория». Это понятие, просто слово, которым мы обозначаем объективную реальность.

Это говорит учительский опыт. Президент в свое время преподавал историю. Правда, сменил вектор.

Александр Лукашенко потребовал, чтобы в школах все дети получали одинаковое питание