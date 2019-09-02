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Как Зеленский помешал Александру Лукашенко ездить на велосипеде?

02 сентября 2019 20:20
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Новости Беларуси. Александра Лукашенко 2 сентября пригласили на открытие новой столичной школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как Зеленский помешал Александру Лукашенко ездить на велосипеде?-1

Современных школьников волнуют самые неожиданные вопросы. К примеру, как взять на прокат авто или велосипед. Что ж, и правда движемся в будущее на огромных скоростях. А главное – в одном направлении. Президент отмечает: не раз хотел и сам добираться на работу на велосипеде.

Как Зеленский помешал Александру Лукашенко ездить на велосипеде?-4

Это было бы хорошо для экологии.

Как Зеленский помешал Александру Лукашенко ездить на велосипеде?-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
А, ты имеешь в виду электрический транспорт. Очень тебя поддерживаю. Меня тянет сесть на электровелосипед или мотоцикл и поехать на работу. Но все испортил Зеленский. Когда его избрали, он сказал: «Я буду на велосипеде ездить!». А я отказался от этой идеи, потому что сразу параллель проведут, скажут: «Лукашенко услышал от Володи Зеленского, что он на велосипеде поедет, и он поехал». Поэтому я от этого отказался, но это великое дело.
Я, правда, не на электрическом велосипеде езжу чаще, а кручу педали обычного. У меня есть электрическая машина «Тесла», я иногда ее тестирую. Маск подарил. Увидел меня на мотоцикле, «слушай, он у вас на двухколесном ездит». Есть самый любимый мотоцикл мой – наш, минский делает заводхорошая штука. Конечно, он не летит 180, как «Тесла», но очень приятно.
Я тебя в этом поддерживаю, и мы все больше будем переходить на электромобили.

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# Велосипед # общество # Александр Лукашенко # Владимир Зеленский # Фотофакт

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