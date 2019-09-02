Как Зеленский помешал Александру Лукашенко ездить на велосипеде?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А, ты имеешь в виду электрический транспорт. Очень тебя поддерживаю. Меня тянет сесть на электровелосипед или мотоцикл и поехать на работу. Но все испортил Зеленский. Когда его избрали, он сказал: «Я буду на велосипеде ездить!». А я отказался от этой идеи, потому что сразу параллель проведут, скажут: «Лукашенко услышал от Володи Зеленского, что он на велосипеде поедет, и он поехал». Поэтому я от этого отказался, но это великое дело.

Я, правда, не на электрическом велосипеде езжу чаще, а кручу педали обычного. У меня есть электрическая машина «Тесла», я иногда ее тестирую. Маск подарил. Увидел меня на мотоцикле, «слушай, он у вас на двухколесном ездит». Есть самый любимый мотоцикл мой – наш, минский делает завод – хорошая штука. Конечно, он не летит 180, как «Тесла», но очень приятно.

Я тебя в этом поддерживаю, и мы все больше будем переходить на электромобили.

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