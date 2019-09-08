Александр Лукашенко о наркозависимых: «Я считал, что их надо воспитывать трудом – в колонии»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Тот, кто наркотики употребляет, – больной человек. И я считал, что их надо воспитывать трудом – в колонии. Мы их воспитываем и перевоспитываем. Когда ты пристрастился к наркотикам, а потом без особой медицины тебя начинают отучать от этого – это ломка жуткая. Поэтому где-то, наверное, мы должны больше их лечить. А тем, кто сюда привозит, распространяет наркотики, а еще производит, никакой пощады не будет.

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