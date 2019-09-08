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Александр Лукашенко о наркозависимых: «Я считал, что их надо воспитывать трудом – в колонии»

08 сентября 2019 17:15
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Новости Беларуси. Старшеклассники столичной школы № 93 первый урок нового учебного года запомнят на всю жизнь. Его лично провел Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Александр Лукашенко о наркозависимых: «Я считал, что их надо воспитывать трудом – в колонии»-1

Алкоголь, курение, наркотики. Часто несовершеннолетние это употребляют.

Александр Лукашенко о наркозависимых: «Я считал, что их надо воспитывать трудом – в колонии»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Тот, кто наркотики употребляет, – больной человек. И я считал, что их надо воспитывать трудом – в колонии. Мы их воспитываем и перевоспитываем. Когда ты пристрастился к наркотикам, а потом без особой медицины тебя начинают отучать от этого – это ломка жуткая. Поэтому где-то, наверное, мы должны больше их лечить. А тем, кто сюда привозит, распространяет наркотики, а еще производит, никакой пощады не будет.

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# Наркотики # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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