Александр Лукашенко о наркозависимых: «Я считал, что их надо воспитывать трудом – в колонии»

Новости Беларуси. Старшеклассники столичной школы № 93 первый урок нового учебного года запомнят на всю жизнь. Его лично провел Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Старшеклассники столичной школы № 93 первый урок нового учебного года запомнят на всю жизнь. Его лично провел Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Алкоголь, курение, наркотики. Часто несовершеннолетние это употребляют.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Тот, кто наркотики употребляет, – больной человек. И я считал, что их надо воспитывать трудом – в колонии. Мы их воспитываем и перевоспитываем. Когда ты пристрастился к наркотикам, а потом без особой медицины тебя начинают отучать от этого – это ломка жуткая. Поэтому где-то, наверное, мы должны больше их лечить. А тем, кто сюда привозит, распространяет наркотики, а еще производит, никакой пощады не будет.
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