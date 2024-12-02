Как развиваются союзные отношения Беларуси и России – обсуждали эксперты ток-шоу

Экономический баланс. С какими показателями подходим к юбилейной дате – 25 лет с подписания договора о Союзном государстве? Что было на интеграционном треке в разные периоды и что сейчас? И почему импортозамещение в повестке двух стран всегда в топе задач? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, топ-менеджеры и аналитики, чтобы обсудить экономическую парадигму.

«По отдельности, скорее всего, у нас бы дела шли гораздо хуже»

Юлия Абухович, экономический эксперт, старший научный сотрудник ОАО «Гипросвязь»:

Мы для России и Россия для нас – стратегические партнеры. Этим все сказано. Более того, мы прекрасно понимаем, что сегодня тоже Союзное государство развивается по принципу «два государства, один рынок». И это позволяет нам создавать такую экономическую платформу, которая позволяет как одному, так и второму государству выйти на новый уровень. Мы должны помнить, что прежде всего Союзное государство начиналось как политический союз. И на какое-то время была критика Союзного государства, потому что, даже с точки зрения развития ЕАЭС, он развивался гораздо более успешно. И то, что происходит сегодня, позволило Союзному государству выйти на новый уровень и заявить о себе как о полноценной группировке двух государств, о полноценном союзе двух государств, которые четко видят свои цели. Они не просто торгуют, мы развиваем то, что помогает развиваться как одному, так и другому государству. Это промышленная кооперация, это импортозамещение. Более того, Российская Федерация наряду с КНР стали как бы нашими протеже при вступлении в региональные группировки – это ШОС и БРИКС. То есть это действительно помощь стратегическая. Понимание, что вместе мы сила. По отдельности, скорее всего, у нас бы дела шли гораздо хуже. «Заводы без людей – ничего» – экономический аналитик о важности человеческого капитала для Беларуси. Подробнее.

«Интеграция, в первую очередь, – это духовно-нравственный выбор»

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы, мне кажется, все здесь несколько увлеклись бухгалтерией. Этим увлекались не только мы, нужно сказать, что и у наших братьев в Российской Федерации были такие государственные деятели, и даже один посол, который постоянно на калькуляторе считал, кто, кому, чего и сколько. Этим, на мой взгляд, заниматься нужно, но нельзя ставить бухгалтерию в основу наших отношений. Мы всегда говорим о том, что интеграция, в первую очередь, – это духовно-нравственный выбор. Здесь не только здоровый экономический прагматизм и здесь не только понимание целесообразности военно-политического альянса. Нас с Россией связывает общая вера. У многих общая история, общая культура, русский язык, который мы, белорусы, также считаем родным наряду с нашей беларускай мовай. И это, естественно, нас сближает. Именно поэтому, а не только потому, что мы хотели продавать трактора, БЕЛАЗы, МАЗы, продукцию МЗКТ и так далее. 83 % белорусов в 1995 году, а сейчас мы имеем примерно те же цифры, проголосовали за интеграцию с Российской Федерацией и поддерживают Россию в ее действиях по переформатированию миропорядка в сторону более справедливого многополярного мирового устройства. Союз с Россией – это один из основополагающих, фундаментальных элементов политики Александра Лукашенко, который, на мой взгляд, мы как его сторонники должны сохранить и пролонгировать в будущее.

Россия и Беларусь в добывающей промышленности – мы конкуренты или есть точки соприкосновения?

Дмитрий Швайба, кандидат экономических наук, профессор:

Я как человек, который не настолько увлекся бухгалтерией, скажу на ваш коварный вопрос, что фактически мы являемся прямыми конкурентами промышленности, о которой вы говорите. При этом Беларусь является хорошим опытом того, как можно эффективно хозяйствовать государство. Фактически созданный в Беларуси за 30 лет кластер, который не только занимается добычей, но и производит оборудование. Он фактически осуществляет сопутствующие монтажные, строительные, конструкторские работы. Это уникальный опыт сам по себе. На мой взгляд, российский бизнес это даже немножко настораживает, потому что Беларусь является, как она была советской отличницей, так она является отличницей сегодня. Она показывает, как можно делать. И в этом смысле на фоне 100 % частного горнодобывающего комплекса Российской Федерации мы будем иметь определенные сложности взаимодействия, которые, на мой взгляд, будут решаться исключительно путем и в развитие прекрасных человеческих отношений, которые сложились на уровне глав государства. Белорусские и российские ученые разрабатывают новое оборудование для гибридных и электромобилей.

Новикова о калийных удобрениях: для всех это вчерашний день

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Калийное удобрение, чтобы вы понимали, и Президент прекрасно понимает, когда обсуждался этот вопрос, никто не обратил внимания, он сказал одну фразу, что наше будущее лежит не в калийных удобрениях, а именно в инновационной продукции. Но об этом попозже. Почему калийные удобрения для нас и не только для нас, для всех – вчерашний день? Калий не является уникальным месторождением и не уникальными вот этими вот веществами. И когда цена поднимается, это тоже плохо. Почему? Потому что дорогой товар, он на этот момент привлекает всякие green companies, которые возникают. Ведь почему в 2013 году возникла вот эта вот ситуация? Потому что Баумгертнер, который появился, он же предложил нашему Президенту: а давайте резко опустим цены и выдавим все эти компании. Вот это вот его была идея. Ну ясно, что мы не пошли на вот эту вот, ну не махинацию, а механизм. Но цены рухнули. И мы радовались. У нас три месяца контрактов не было. Понимаете? И поэтому говорить, что не будут цены расти. Какие-то взлеты, волатильность может быть, будут. Маленький заводик на границе, о котором сказал Президент, у нас уже есть в Гомеле – химических удобрений. Кирилл Казаков, СТВ:

Заводиком не назовешь. Там заводище. Ирина Новикова:

Там же уже обогащают, там и калийный, там и азотный совмещают, там я уже не буду в детали вдаваться, но уже есть такого рода. Более того, они даже занимаются тем, что там органикой добавляются химические вещества, то есть такого рода удобрения делают, чтобы пробиться на мировой рынок. Поэтому говорить о калии, что он нас не вытянет. Он тянул нас в нулевых годах очень хорошо, потому что с каждой тонны, которую добывал калий, 80 евро уходило нам в бюджет. И вы получали зарплату, и мы получали, бюджетники, эту заработную плату. Но уже такой ситуации не будет.

Почему Президент рекламирует белорусские предприятия российским губернаторам?