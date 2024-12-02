Белорусские и российские учёные разрабатывают новое оборудование для гибридных и электромобилей

Экономический баланс. С какими показателями подходим к юбилейной дате – 25 лет с подписания договора о Союзном государстве? Что было на интеграционном треке в разные периоды и что сейчас? И почему импортозамещение в повестке двух стран всегда в топе задач? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, топ-менеджеры и аналитики, чтобы обсудить экономическую парадигму.

Сергей Шуба, начальник управления международной научно-технической и инновационной политики Государственного комитета по науке и технологиям:

Что дает реализация научно-технических программ и совместных проектов? Наши ученые, разработчики совместно с российскими коллегами при создании новых образцов техники получают компетенции, которых раньше не было, и доступ к технологиям, с которыми в последующем уже мы внедряем на собственных площадках. Что касается электротранспорта, здесь я хочу сказать, что в настоящее время реализуется совместная научно-техническая программа под шифром Intel-Auto. Речь идет о создании технологии и оборудования для гибридного и электрического транспорта. То есть прямо сейчас, в дополнение к тому, что мы уже сейчас имеем и производим, мы не стоим на месте, мы совместно движемся дальше.