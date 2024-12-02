«Мы от этого отходить не будем». Президент о монополии на алкоголь и табачные изделия

Большой кадровый понедельник во Дворце Независимости. Рабочая неделя Президента началась с перестановок в местной вертикали, госорганах, дипкорпусе и не только. Некоторые из назначений оказались весьма неожиданными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Наливайко – долгожитель на посту министра по налогам и сборам, человек четкий и ответственный, не сильно публичный, но авторитетный. Дальнейшее его профессиональное будущее теперь в Могилевской области в связке с Дмитрием Крутым. Глава АП – уполномоченный по шестому региону. Он же на кандидатуре Наливайко и настоял.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Он настаивал на вашей кандидатуре. Я, может, немножко видел вас в другом плане. Но я с ним согласен, что вам надо оторваться от этой тяжелой кабинетной работы (такая служба у министра по налогам) и заняться «земной» работой (подробнее здесь).

Чем занимается помощник Президента, всем известно. Важнейшая задача – это кадры, в связи с этим принципы уже экс-министра по налогам и сборам тоже не новы, так что Могилевской области приготовиться.