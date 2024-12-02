«Мы от этого отходить не будем». Президент о монополии на алкоголь и табачные изделия
Большой кадровый понедельник во Дворце Независимости. Рабочая неделя Президента началась с перестановок в местной вертикали, госорганах, дипкорпусе и не только. Некоторые из назначений оказались весьма неожиданными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Наливайко – долгожитель на посту министра по налогам и сборам, человек четкий и ответственный, не сильно публичный, но авторитетный. Дальнейшее его профессиональное будущее теперь в Могилевской области в связке с Дмитрием Крутым. Глава АП – уполномоченный по шестому региону. Он же на кандидатуре Наливайко и настоял.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Он настаивал на вашей кандидатуре. Я, может, немножко видел вас в другом плане. Но я с ним согласен, что вам надо оторваться от этой тяжелой кабинетной работы (такая служба у министра по налогам) и заняться «земной» работой (подробнее здесь).
Чем занимается помощник Президента, всем известно. Важнейшая задача – это кадры, в связи с этим принципы уже экс-министра по налогам и сборам тоже не новы, так что Могилевской области приготовиться.
Лукашенко – Наливайко: вам надо оторваться от этой тяжелой кабинетной работы. Подробнее.
Принципиальности ждет глава государства и от руководителей компаний, связанных с переработкой ресурсов. Так, например, Марату Малецкому, который стал во главе Белорусской нефтяной компании, своей эффективностью придется ответить на вопрос о дальнейшем ее существовании.
Александр Лукашенко:
Они, мне кажется, недозагружены в этой компании.
– 80 человек там работают.
– Жалко этих специалистов. Знаю, что там очень хорошие специалисты (подробнее здесь).
Серьезный вклад в экономику страны вносит нефтеперерабатывающая отрасль, поэтому такое повышенное внимание и требовательность со стороны Президента вполне закономерны.
Есть ряд сфер, над которыми принципиально сохранять контроль, в число таких входит табачная и алкогольная. На «МИНСК КРИСТАЛЛ», который не нуждается в представлении, новый руководитель.
Александр Лукашенко:
У нас монополия. Мы от этого отходить не будем, хотя нам предъявляли претензии многие дружественные нам страны. Надо держать под контролем весь алкоголь. Табачные изделия, алкоголь – они прилично формируют бюджет, и это здоровье людей. Они не должны пить гадость всякую. Я не помню, чтобы государственные предприятия подсунули кому-то гадость. А если полная неразбериха, тогда в гаражах будут самогон или какую-то гадость производить и по дешевке толкать на рынке. Поэтому государственный контроль сохранится за ликеро-водочными изделиями и табаком.
В рабочем порядке глава государства дал согласие на назначение заместителей министров транспорта и коммуникаций, энергетики и экономики. Таким образом, без каких бы то ни было резких движений под его руководством постепенно обновляется вертикаль власти страны.