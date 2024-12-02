Новые станции зелёной ветки минского метро готовы на 99%

А тем временем в столице завершается масштабное строительство. До конца года Минский метрополитен станет на три остановки длиннее. Для пассажиров распахнут двери новые станции зеленой ветки. Каждая из них спроектирована с учетом современных стандартов. Готовность участка – свыше 90%, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Чтобы оценить, как выглядят новые станции, под землю спустилась и наш корреспондент Анастасия Близнюк.

Открытия новых станций в столице ждут с нетерпением, особенно жители недавно выросшего Минск-Мира. В самом сердце микрорайона станция «Аэродромная». Над ее созданием трудились более 100 специалистов-инженеров, конструкторов, монтажников и сварщиков. Сейчас готовность объекта 99 %. Осталось завершить чистовые отделочные работы и наладку оборудования. Оформлена новая станция в лаконичных цветах. При проектировании архитекторы взяли за основу небо, воздух и простор. В отделке использованы спокойные синие тона. А светильники геометрической формы усиливают эффект открытого пространства.

Спуститься на станцию пассажиры смогут не только с помощью лифтов, но и воспользовавшись эскалатором. В перспективе на «Аэродромной» запланирована пересадка на четвертую линию. Под платформой установлены конструкции, которые позволят осуществить переход на другую станцию.