Новые станции зелёной ветки минского метро готовы на 99%
А тем временем в столице завершается масштабное строительство. До конца года Минский метрополитен станет на три остановки длиннее. Для пассажиров распахнут двери новые станции зеленой ветки. Каждая из них спроектирована с учетом современных стандартов. Готовность участка – свыше 90%, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Чтобы оценить, как выглядят новые станции, под землю спустилась и наш корреспондент Анастасия Близнюк.
Открытия новых станций в столице ждут с нетерпением, особенно жители недавно выросшего Минск-Мира. В самом сердце микрорайона станция «Аэродромная». Над ее созданием трудились более 100 специалистов-инженеров, конструкторов, монтажников и сварщиков. Сейчас готовность объекта 99 %. Осталось завершить чистовые отделочные работы и наладку оборудования. Оформлена новая станция в лаконичных цветах. При проектировании архитекторы взяли за основу небо, воздух и простор. В отделке использованы спокойные синие тона. А светильники геометрической формы усиливают эффект открытого пространства.
Спуститься на станцию пассажиры смогут не только с помощью лифтов, но и воспользовавшись эскалатором. В перспективе на «Аэродромной» запланирована пересадка на четвертую линию. Под платформой установлены конструкции, которые позволят осуществить переход на другую станцию.
Владимир Суховаров, проходчик тоннельного отряда № 1 УП «Минскметрострой»:
Это очень большая станция. Здесь очень населен микрорайон, будет большой человекопоток. Конечно, в каждой новой станции есть какие-то новшества. На этой станции 8 эскалаторов и 8 лифтов. Всё продумано для удобства пассажира.
Подробности в видео.