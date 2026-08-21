В ООН заявили о готовности помочь Украине с выборами

Если Киев обратиться в ООН с официальным запросом о содействии в организации и проведении выборов, организация рассмотрит такую просьбу, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

«Когда любое государство-член обращается к нашим специалистам по содействию выборам с просьбой помочь в их проведении, мы рассматриваем такой запрос», отметил представитель ООН во время общения с журналистами.

Комментировать текущую политическую ситуацию в Украине Дюжаррик не стал.

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