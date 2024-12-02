В рамках Союзного государства реализовано 8 космических программ – Сергей Шуба

Экономический баланс. С какими показателями подходим к юбилейной дате – 25 лет с подписания договора о Союзном государстве? Что было на интеграционном треке в разные периоды и что сейчас? И почему импортозамещение в повестке двух стран всегда в топе задач? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, топ-менеджеры и аналитики, чтобы обсудить экономическую парадигму.

Сергей Шуба, начальник управления международной научно-технической и инновационной политики Государственного комитета по науке и технологиям:

Самым ярким примером является наше взаимодействие в области космических исследований. Сегодня уже реализовано восемь научно-технических программ в области космоса. В результате нашего тесного взаимодействия с Российской Федерацией создана космическая группировка спутников и система дистанционного зондирования Земли. В результате белорусские и российские организации получают информацию дистанционного зондирования Земли, который в дальнейшем используется для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, строительства дорог, обновления кадастрово-земельной системы и многое другое.

В настоящее время реализуется еще одна научно-техническая программа в области космоса. Это программа «Комплекс СГ», которая уже предусматривает разработку наноспутника и создание соответствующей аппаратуры для мониторинга атмосферы. Еще несколько ярких примеров – это совместные программы в области автомобилестроения. Завершена программа «Автоэлектроника», результаты которой использованы для создания роботизированного беспилотного самосвала БЕЛАЗ, который уже работает на карьерах Российской Федерации. При этом надо отметить, что созданная российскими и белорусскими учеными карьерная техника может работать как при дистанционном управлении оператора, так и в полностью автономном режиме.

Алена Сырова, ведущая:

Так нам этот БЕЛАЗ с дистанционным управлением показывали два года назад в Микашевичах.

Сергей Шуба:

Уже освоено производство, и автомобили используются на предприятиях добычи полезных ископаемых.