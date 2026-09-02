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Новости по тегу #Дмитрий Швайба

ШОС трансформируется в мощный центр силы – эксперты
02 сентября 2026 16:57

ШОС трансформируется в мощный центр силы – эксперты

У лидеров иностранных государств есть доверие к белорусским технологиям и возможностям – эксперт
02 сентября 2026 07:47

У лидеров иностранных государств есть доверие к белорусским технологиям и возможностям – эксперт

«Это очень перспективное государство в части логистики». Эксперт о сотрудничестве Беларуси и Омана
11 октября 2025 16:34

«Это очень перспективное государство в части логистики». Эксперт о сотрудничестве Беларуси и Омана

Отношения Беларуси и Китая выведены на высший уровень дипломатического сотрудничества – эксперт
02 июня 2025 18:54

Отношения Беларуси и Китая выведены на высший уровень дипломатического сотрудничества – эксперт

До выборов Президента – две недели! Как в Беларуси готовятся к важнейшему политическому событию года?
13 января 2025 18:45

До выборов Президента – две недели! Как в Беларуси готовятся к важнейшему политическому событию года?

Как развиваются союзные отношения Беларуси и России – обсуждали эксперты ток-шоу
02 декабря 2024 19:16

Как развиваются союзные отношения Беларуси и России – обсуждали эксперты ток-шоу

Кандидат наук: нам нужно отойти от восприятия образования как услуги, потребитель не должен формировать запрос
26 августа 2023 11:16

Кандидат наук: нам нужно отойти от восприятия образования как услуги, потребитель не должен формировать запрос

«Беларусь не спешила с приватизацией». Как Лукашенко не дал обанкротить флагманы промышленности
03 июля 2023 19:32

«Беларусь не спешила с приватизацией». Как Лукашенко не дал обанкротить флагманы промышленности

Как воспитать достойную смену руководителей? Мнение Дмитрия Швайбы
01 мая 2023 18:41

Как воспитать достойную смену руководителей? Мнение Дмитрия Швайбы

Почему роль профсоюзов возросла? Рассказали Дмитрий Швайба и Денис Езерский
01 мая 2023 18:06

Почему роль профсоюзов возросла? Рассказали Дмитрий Швайба и Денис Езерский

«Никто не будет повторять дважды». Как отреагировали местные власти на выступление Лукашенко в Гомеле?
01 мая 2023 17:59

«Никто не будет повторять дважды». Как отреагировали местные власти на выступление Лукашенко в Гомеле?

Представители отраслевых профсоюзов Минской области обсудили Послание Президента – акцент на импортозамещение
05 апреля 2023 14:46

Представители отраслевых профсоюзов Минской области обсудили Послание Президента – акцент на импортозамещение