Новости по тегу #Дмитрий Швайба

Главный аналитический вывод: в условиях тектонических сдвигов в мировой политике организация переходит к этапу системной защиты своего суверенитета – как технологического, так и финансового.
Эксперты подводят итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества.
Партнерство Минска и Маската не только стратегическое, но и взаимовыгодное. Мы поставляем большое количество товаров, которые не производятся в Омане. Интересен также наш опыт в части механизации и цифровизации, особенно в сельском хозяйстве.
Дмитрий Швайба: «Китай – та страна, которая нам понятна, союзна, прогнозируема».
Выборы в Беларуси: в чем наши сильные стороны и как получили бесценный суверенный опыт электоральных процессов? Почему мы открыты для наблюдения и закрыты для внешних врагов?
Почему и Беларуси, и России нужен этот союз? Что важнее: цифры или идея? И какое будущее у Союзного государства? Об этом поговорили эксперты ток-шоу «По существу».
07 октября 2026 15:47
07 октября 2026 15:15
07 октября 2026 14:59
07 октября 2026 14:43
07 октября 2026 14:25
07 октября 2026 14:06
07 октября 2026 14:06
07 октября 2026 13:59