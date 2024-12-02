Отмена роуминга и единый энергетический рынок – Шпаковский о важных достижениях белорусско-российских отношений

Экономический баланс. С какими показателями подходим к юбилейной дате – 25 лет с подписания договора о Союзном государстве? Что было на интеграционном треке в разные периоды и что сейчас? И почему импортозамещение в повестке двух стран всегда в топе задач? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, топ-менеджеры и аналитики, чтобы обсудить экономическую парадигму.

Но нужно понимать, что здесь на чаше весов, с одной стороны, удобство, комфорт граждан, престиж белорусско-российской интеграции, а с другой стороны – некие потери коммерческих субъектов. В этой связи решение принималось в пользу граждан. Но любое действие белорусско-российской интеграции облекается большим количеством согласований министерств, ведомств. Любой человек, который на государственной службе работал, знает, что это обязательный процесс, как бы мы к нему с вами ни относились с позиции обывателя, гражданского человека.

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Во-первых, по роумингу, насколько я знаю, развязки найдены. Но нужно понимать, что любые из перечисленных вами вопросов имеют под собой серьезную экономическую подоплеку. И не только. Если мы, например, берем вопросы отмены роуминга, то здесь мяч был в большей степени на стороне наших операторов мобильной связи и соответствующих регуляторов, которые направляют и контролируют их деятельность с точки зрения и позиции государства. Мы получали их обоснованные материалы, где высказывались некоторые сомнения, в том числе и обосновывались экономические убытки, которые потерпели бы отечественные мобильные операторы в случае такого решения.

Александр Шпаковский:

Сложный, обозначенный вами вопрос – единый энергетический рынок. Какова наша точка зрения? Мы никогда не просили никаких для себя льгот и субсидий. Нужно понимать, что это штамп не совсем добросовестных либо не очень компетентных журналистов и лиц, комментирующих белорусско-российское сотрудничество. Мы просили равные цены на энергоносители, поскольку позиция Минска заключается в том, что, если мы формируем единое экономическое пространство, должны быть равные условия для хозяйствующих субъектов. Это первое. Второе – основным внешним бенефициаром, интересантом от развития реального сектора белорусской экономики объективно выступает Российская Федерация, поскольку именно на российский рынок мы направляем более 60 % отечественного экспорта. Соответственно, если мы будем получать энергоносители по более доступной цене, будут дешевле цены для российских потребителей. Мы исходим исключительно из этого. Но вместе с тем это долгосрочная перспектива. То, о чем мы говорим.

О чем говорят наши российские коллеги? Для их энергетических компаний, топливно-энергетического комплекса выход на равные цены оборачивается конкретными финансовыми потерями в моменте. Я хотел бы напомнить, что до 2022 года торгово-экономическое сальдо белорусско-российских отношений всегда складывалось положительно в пользу Российской Федерации, от 7 до 10 миллиардов долларов ежегодно, и тянуло вниз нашу экономику, несмотря на то, что российский рынок – основной. В последние два года нам удалось выровнять и даже выйти в плюс. За счет чего? Конечно, на мой взгляд, за счет того, что мы заняли определенные ниши западных компаний на российском рынке и запустили БелАЭС, которая дает уже сейчас до 40 % отечественной энергогенерации. Вот в чем дело.

То есть для наших российских коллег из очень серьезной организации, которая является национальным достоянием России, как говорится в известной рекламе, это определенные убытки в моменте. Но мы говорим о том, что кумулятивный эффект от производственного рывка, мы же реализуем проекты в сфере импортозамещения, он, конечно, эти убытки в будущем значительно перекроет.