Вооруженный преступник напал на детей в школе Швеции – двое в тяжелом состоянии

В Швеции мужчина с мачете ворвался в школу и напал на учеников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько человек получили ранения, двое подростков находятся в больнице в тяжелом состоянии. Для задержания нападавшего силовики применили огнестрельное оружие.

Как выяснилось, атаку совершил бывший ученик этого заведения, страдающий психическим расстройством и уже имевший судимость за аналогичное преступление. Премьер-министр страны назвал произошедшее серьезным вызовом для национальной безопасности. Напомним, это не первая трагедия в учебных заведениях Швеции. В 2025 году стрельба в Эребру унесла 10 жизней.