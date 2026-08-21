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Вооруженный преступник напал на детей в школе Швеции – двое в тяжелом состоянии

21 августа 2026 20:00
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В Швеции мужчина с мачете ворвался в школу и напал на учеников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько человек получили ранения, двое подростков находятся в больнице в тяжелом состоянии. Для задержания нападавшего силовики применили огнестрельное оружие.

Как выяснилось, атаку совершил бывший ученик этого заведения, страдающий психическим расстройством и уже имевший судимость за аналогичное преступление. Премьер-министр страны назвал произошедшее серьезным вызовом для национальной безопасности. Напомним, это не первая трагедия в учебных заведениях Швеции. В 2025 году стрельба в Эребру унесла 10 жизней.

На пляже в Турции найдены тела трех членов одной семьи.

# Нападение # Швеция

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