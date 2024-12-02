«Заводы без людей – ничего» – экономический аналитик о важности человеческого капитала для Беларуси

Экономический баланс. С какими показателями подходим к юбилейной дате – 25 лет с подписания договора о Союзном государстве? Что было на интеграционном треке в разные периоды и что сейчас? И почему импортозамещение в повестке двух стран всегда в топе задач? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, топ-менеджеры и аналитики, чтобы обсудить экономическую парадигму.

Александр Козлов, экономический аналитик:

Мы говорили про китайский рынок, идеализировали промышленность. Но все это не может работать без людей. Сегодня Беларусь, надо признать, почему у нас экспортоориентированная страна, экономика? Потому что у нас есть потенциал, который мы можем олицетворять в виде товаров экспортоориентированных – это люди, человеческий потенциал, человеческий капитал, которым мы обладаем. И это является сегодня точкой взаимодействия. Парк высоких технологий – прекрасный проект. БЕЛАЗы, которые идеализировали, – все это здорово и прекрасно. Только как они попали в Китай? Они попали в принципе с белорусского рынка, потому что разработать документацию и создать этот продукт самостоятельно весьма-весьма сложно. Про программы, про космос, о которых я говорил. Кажется, маленькая Беларусь. А без нее программа BepiColombo, когда к Меркурию долетел спутник, невозможна. Это что такое? Это люди. Что такое наука и техника? Это люди. Победители олимпиад, международных конкурсов, у нас огромный человеческий потенциал. Если сравнить сегодня китайский потенциал и белорусский именно в людях, пропорционально как-то, то, в принципе, мы поставщики этих технологий. Сегодня любое сотрудничество будет упираться в людей. Где их брать? Где этот ресурс сегодня выкачивать?

Алена Сырова, ведущая:

Россияне, например, наших победителей олимпиад к себе переманивают. Александр Козлов:

Так что заводы без людей – ничего. И наука без людей – ничего. Все двигают люди. Почему у нас государство в первую очередь не капиталистическое, а социально ориентированное? Вот результат. Кирилл Казаков, ведущий:

То есть там ресурса людского больше, у нас меньше, и мы заинтересованы в том, чтобы этот ресурс был высококвалифицированным. Александр Козлов:

Кирилл, качество... Что такое социально ориентированное? Это образование, это медицина, это накопление характеристик человеческого капитала. Продолжительность жизни, качество жизни, школы, сады. Это все ресурс в будущее. Что такое капитализм? Это выжимание из камня, как говорил еще Тейлор, ученый: «Выжать из камня воду».