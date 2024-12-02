«Заводы без людей – ничего» – экономический аналитик о важности человеческого капитала для Беларуси
Экономический баланс. С какими показателями подходим к юбилейной дате – 25 лет с подписания договора о Союзном государстве? Что было на интеграционном треке в разные периоды и что сейчас? И почему импортозамещение в повестке двух стран всегда в топе задач? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, топ-менеджеры и аналитики, чтобы обсудить экономическую парадигму.
Александр Козлов, экономический аналитик:
Мы говорили про китайский рынок, идеализировали промышленность. Но все это не может работать без людей. Сегодня Беларусь, надо признать, почему у нас экспортоориентированная страна, экономика? Потому что у нас есть потенциал, который мы можем олицетворять в виде товаров экспортоориентированных – это люди, человеческий потенциал, человеческий капитал, которым мы обладаем. И это является сегодня точкой взаимодействия. Парк высоких технологий – прекрасный проект. БЕЛАЗы, которые идеализировали, – все это здорово и прекрасно. Только как они попали в Китай? Они попали в принципе с белорусского рынка, потому что разработать документацию и создать этот продукт самостоятельно весьма-весьма сложно. Про программы, про космос, о которых я говорил. Кажется, маленькая Беларусь. А без нее программа BepiColombo, когда к Меркурию долетел спутник, невозможна. Это что такое? Это люди. Что такое наука и техника? Это люди. Победители олимпиад, международных конкурсов, у нас огромный человеческий потенциал. Если сравнить сегодня китайский потенциал и белорусский именно в людях, пропорционально как-то, то, в принципе, мы поставщики этих технологий. Сегодня любое сотрудничество будет упираться в людей. Где их брать? Где этот ресурс сегодня выкачивать?
Алена Сырова, ведущая:
Россияне, например, наших победителей олимпиад к себе переманивают.
Александр Козлов:
Так что заводы без людей – ничего. И наука без людей – ничего. Все двигают люди. Почему у нас государство в первую очередь не капиталистическое, а социально ориентированное? Вот результат.
Кирилл Казаков, ведущий:
То есть там ресурса людского больше, у нас меньше, и мы заинтересованы в том, чтобы этот ресурс был высококвалифицированным.
Александр Козлов:
Кирилл, качество... Что такое социально ориентированное? Это образование, это медицина, это накопление характеристик человеческого капитала. Продолжительность жизни, качество жизни, школы, сады. Это все ресурс в будущее. Что такое капитализм? Это выжимание из камня, как говорил еще Тейлор, ученый: «Выжать из камня воду».
Кирилл Казаков:
А где тогда точки соприкосновения, кроме денег, в наших союзных странах?
Александр Козлов:
Надо определить, где эти точки соприкосновения. У нас эти точки соприкосновения как раз и заключаются в том, что дополнение, симбиоз. Понятно, что одного человеческого капитала недостаточно, надо его превратить в звонкую монету, чтобы восстанавливать, накапливать дальше. И эта кооперация продолжается. Что такое Беларусь в советский период времени? Это, в принципе, сборочное производство. Где у нас… Научные кадры. Трактора. МАЗы, самосвалы, все остальное. Посмотрите, сколько всего… Макроэлектроника, микроэлектроника.
Кирилл Казаков:
Я уже об этом в сотый раз говорю: БЕЛАЗ невозможно было построить в Беларуси. Потому что до транспортных путей далеко, а он у нас…
Александр Козлов:
А он у нас, потому что, в принципе, наиболее подготовленные люди находились где-то здесь. И этот тренд сохраняется. И сегодня его нужно сохранить, очень важно сохранить. Поэтому нам нужны ресурсы, чтобы накопить этот капитал. Сегодня один человек по добавленной стоимости, посмотрите. Сколько генерирует ПВТ? Его не было раньше никогда. Сейчас миллиард, два, три. Сколько мы еще можем реализовать этого потенциала, скрытого потенциала? Это же люди.
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