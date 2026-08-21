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Ураган оставил без света более 8 тыс. частных домов в Словакии

21 августа 2026 19:58
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Ураганный ветер и ливни оставили без электричества более 8 тысяч домохозяйств в Словакии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основной удар стихии пришелся на западные и центральные регионы страны, а порывы ветра в районе Братиславы превышали 110 километров в час.

Ураган оставил без света более 8 тыс. частных домов в Словакии-2

Падающие деревья вызвали массовые обрывы ЛЭП и повреждения трансформаторных узлов – зафиксировано около 400 аварийных ситуаций. Непогода парализовала транспортную инфраструктуру. В столице приостановлено трамвайное движение, на юге страны заблокировано железнодорожное сообщение. Коммунальные и аварийные бригады работают в усиленном режиме, однако метеорологи предупреждают о риске повторных грозовых ударов.

На западе Колумбии жертвами масштабного оползня стали 13 человек.

# Погода # Природные катаклизмы # Новости Словакии

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