Ураган оставил без света более 8 тыс. частных домов в Словакии

Ураганный ветер и ливни оставили без электричества более 8 тысяч домохозяйств в Словакии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основной удар стихии пришелся на западные и центральные регионы страны, а порывы ветра в районе Братиславы превышали 110 километров в час.
Падающие деревья вызвали массовые обрывы ЛЭП и повреждения трансформаторных узлов – зафиксировано около 400 аварийных ситуаций. Непогода парализовала транспортную инфраструктуру. В столице приостановлено трамвайное движение, на юге страны заблокировано железнодорожное сообщение. Коммунальные и аварийные бригады работают в усиленном режиме, однако метеорологи предупреждают о риске повторных грозовых ударов.
На западе Колумбии жертвами масштабного оползня стали 13 человек.