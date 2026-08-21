Ураган оставил без света более 8 тыс. частных домов в Словакии

Ураганный ветер и ливни оставили без электричества более 8 тысяч домохозяйств в Словакии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основной удар стихии пришелся на западные и центральные регионы страны, а порывы ветра в районе Братиславы превышали 110 километров в час.