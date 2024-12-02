Может ли Китай вытеснить Беларусь на российском рынке – мнения экспертов

Экономический баланс. С какими показателями подходим к юбилейной дате – 25 лет с подписания договора о Союзном государстве? Что было на интеграционном треке в разные периоды и что сейчас? И почему импортозамещение в повестке двух стран всегда в топе задач? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, топ-менеджеры и аналитики, чтобы обсудить экономическую парадигму.

Александр Козлов, экономический аналитик: То, что мы решим любые проблемы, я в этом даже не сомневаюсь. Являются ли китайские товары конкурентами для белорусских товаров на российском рынке? Как показывает практика, это большой вопрос. Тот уровень доверия, который сложился сегодня у Республики Беларусь и у Российской Федерации, у глав государств прежде всего, – я такого понимания между Россией и Китаем не вижу. Особенно с учетом последних санкций, наболевших вопросов. Мы видим проблемы с расчетами, видим где-то саботирование, торможение. У Беларуси этого нет. Поэтому, если проблемы усугубляются, то, как ни крути, Республика Беларусь оказывается с Россией, по сути, один на один. И вот тот уровень интеграции, тот уровень доверия – китайцы пока не показали, что они могут заместить. Да, разово прищепки какие-то, салфетки, все остальное.

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Тут не соглашусь. По какой причине? Китайские производители действительно на сегодня навязывают нам достаточно жесткую конкуренцию по ряду товарных позиций, в том числе и по привычным для нас товарным позициям, например, карьерные самосвалы в их электрическом исполнении с электрическим двигателем. Для нас это проблема. Почему? Потому что, конечно же, доступ к финансовым ресурсам в точке зрения предоставления лизинга не сопоставим. За счет чего можем, на мой взгляд, мы удержаться на российском рынке? Это, конечно, за счет более высокого качества, пока это действительно и есть на сегодня, и за счет развития сервисной сети. Китайцы не предоставляют сервисные услуги.

Но говорить о том, что для нас это не проблема, я бы не стал. Это во-первых. Во-вторых, нужно понимать, что мы здесь не закроемся какими-либо политическими гарантиями. Потому что Российская Федерация всегда будет иметь также тесные приоритетные союзнические отношения с Китаем. Нам предстоит приготовиться к серьезной конкуренции. Фактически с карандашом, штудируя книгу на белорусском языке, китайцы издали у нас при поддержке Академии наук, – «Гісторыі з вуснаў Сі Цзіньпіна». Там в числе прочего описывается история конкуренции китайских производителей на рынке сотовых телефонов. Где сейчас все эти Nokia и так далее? Давайте вспомним. Давайте посмотрим, как сейчас Китай съедает европейский автопром. Давайте относиться серьезно к этому вызову. При том, что у нас с Китаем отношение всепогодного, всестороннего стратегического партнерства. Но политика политикой, а бизнес бизнесом.