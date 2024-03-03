Как прошёл ЕДГ и какие результаты принесли выборы-2024? Итоги масштабной электоральной кампании

Политическая весна в Беларуси. Под занавес зимы прошел единый день голосования, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Масштабной электоральная кампания стала не только по количеству участников, а всего баллотировались больше 19 тысяч человек, но и по тем целям и задачам, которые удалось решить. Самое важное, что мы увидели по результатам этих выборов, – наши силовики полностью контролируют ситуацию в плане безопасности. Комиссиям и избирателям были созданы комфортные условия для работы и для голосования. Никаких провокаций и явных нарушений порядка, ну или мы об этом, по крайней мере, не знаем, и это уже индикатор работы силовых структур.

Все те, кто баллотировался в депутаты разных уровней – а это два десятка тысяч человек – это актив, который принимает участие в жизни страны, несмотря на объективно сложную внешнюю обстановку, угрозы и санкции. Мы еще раз убедились, что такие люди есть. Ну и нельзя сбрасывать со счетов информационную поддержку. Активный политический ликбез проводили в трудовых и учебных коллективах. Это заняло не день и не два. Несколько лет белорусов готовили к осознанному принятию решений, что дало эффект – позитивное отношение к выборам и высокую явку. Это отметил даже Президент. Но сейчас время выходить уже на новый политический виток. Впереди создание ВНС по новой Конституции. Этот процесс неразрывно связан с парламентскими и даже президентскими выборами, так как ВНС будет признавать их итоги, которые нас ждут в 2025-м. И Александр Лукашенко уже определился по этому поводу, о чем и объявил на прошлой неделе, что вызвало настоящую информбурю. Хотя чего они ожидали, кажется. Лукашенко своих не бросит.

Тем более в нынешней ситуации, когда впервые со времен холодной войны выборы проходят в условиях противостояния блоков. Поэтому и заголовки в СМИ под стать. Как видим, вся западная пресса считает центральной фигурой выборов Президента, хотя выбирали парламент и местные Советы. Нет, они не путают понятия. Просто заранее заряжаются на дискредитацию выборов главы государства и всего избирательного процесса. А вместо нам предлагают военную интервенцию, соучастие в терроризме и вступление в украинский конфликт. Поэтому получается, что работающая избирательная система гарантирует мир и порядок, а ее отсутствие – хаос, безвластие и войну. Виктория Ходосок продолжит.

Работать новому депутатскому корпусу придется в не совсем простых условиях. Сказывается внешняя конъюнктура. В мире откровенно неспокойно. Даже на этой неделе приходили тревожные новости. Макрон собирался отправить войска НАТО в Украину. В Приднестровье готовили провокации. Не говоря уже о старых триггерных точках – Украина и Ближний Восток. Но на этом Запад вряд ли успокоится. И вокруг нашей страны кружат вашингтонские ястребы. Их планы известны: устранить Беларусь как самостоятельное государство. Президент об этом говорит открыто. Не зря эти заявления прозвучали на избирательном участке. Это сигнал: мы готовы принять вызов. Лукашенко о планах беглых: ни один из вариантов у них, даже самый радикальный, не пройдет! Подробности. Но единый день голосования показал: ошибки учли. Ни одной крупной провокации. Были попытки, но белорусы на это уже не ведутся.

Виктор Селиверстов, координатор делегации международных наблюдателей от Парламентского собрания союза Беларуси и России, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации:

Задавали вопросы: есть ли напряженность день выборов? Никакой напряженности, обычный день, люди ходят, занимаются своими делами. Поэтому даже если кто-то пытается что-то раскачать, думаю, это пустая работа. Мы видим, что выборы организованы достойно, люди идут. И пожелаем им всем удачи.

За ходом выборов в Беларуси следили более 45,5 тысячи национальных наблюдателей и порядка 300 международных. В этом году обошлись без экспертов от ОБСЕ. Хотя мы были не против. Просто они сами не изъявили желания ехать. Впрочем, чтобы оценить наши выборы, им и ехать в Беларусь необязательно. Лукашенко о наблюдателях от ОБСЕ: им сверху написали протоколы, почерк был американский! Но ОБСЕ в этом не одинока. Госдеп США тоже поспешил с оценками. ЦИК Беларуси не успел еще даже посчитать бюллетени, а в Америке уже осудили и не согласились с результатами. Белорусский МИД ответил.

В этой связи с юридической точки зрения мы не видим ни одной причины, почему мы должны прислушаться к заявлениям Государственного департамента США о едином дне голосования в Республике Беларусь.

Татьяна Ишкова, председатель Минской районной организации «Белая Русь»:

Депутатский портфель, конечно, тяжелый. Не привыкать работать много, во внеурочное время, в выходные дни. Татьяна Ишкова – народный избранник Минского районного Совета депутатов. На выборы шла осознанно, понимая, какие проблемы волнуют людей. Татьяна Ишкова:

Волнуют проблемы, как правило, жилищно-коммунального характера. Некоторые вопросы образования, строительства новых социокультурных объектов, ремонт и строительство дорог, благоустройство детских площадок. Как правило, это те житейские, обыденные вопросы, с которыми люди сталкиваются каждый день.

Татьяна Ишкова считает, что самое важное в работе депутата – наладить контакт с людьми. Согласитесь, порой, чтобы понять (в перспективе и устранить) проблемы, стоит всего-навсего отойти от банального формализма в работе. К примеру, объявить дополнительный день личного приема, как это сделал в свое время Денис Хомич, исполняющий обязанности председателя Папернянского сельисполкома.

Денис Хомич, исполняющий обязанности председателя Папернянского сельисполкома:

Я прием сделал так, что я веду каждую неделю до 20:00 по средам. То есть кто-то в месяц делает, кто-то два раза в месяц. Я сделал это каждую неделю. И все работники данного сельсовета со мной вместе – с 08:00 до 20:00 один день мы принимаем всех страждущих.

Итак, в ЦИК на днях подвели итоги избирательной кампании. Она прошла в установленные сроки. От наблюдателей замечаний и жалоб, которые могли бы повлиять на результаты голосования, не поступало. Что касается непосредственной работы народных избранников, то первое заседание сессии депутатов Палаты представителей нового созыва состоится 22 марта. Первое заседание сессии депутатов Палаты представителей нового созыва запланировано на 22 марта – ЦИК.