Никогда не было такой явки – Президент обсудил итоги выборов с Сергеем Лебедевым

В Беларуси подводят итоги выборов депутатского корпуса. Высокую степень подготовки и проведения кампании отмечают наблюдатели от СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом шла речь на встрече Президента с руководителем миссии Сергеем Лебедевым. Эксперты посетили сотни избирательных участков, чтобы дать объективную оценку ходу голосования. Они участвовали в наблюдении за основными этапами подготовки кампании, в том числе регистрацией кандидатов в депутаты. Проанализировали и наше избирательное законодательство. Отмечена высокая явка избирателей на участки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Вашу работу мы очень ценим. В средствах массовой информации люди видели все ваши заявления. Это мобилизовывало людей. И вы видите, какая явка. Неожиданная, откровенно скажу. – Хорошая явка. – Я не ожидал даже, что у нас будет такая явка на выборах. У нас никогда не было в Советы (местные органы власти), в парламентские выборы такой явки. Здесь нюансов хватает. В том числе и беглые нам тут со своими неуклюжими телодвижениями помогли. Самое главное, люди поняли нынешний момент, правильно воспринимают, характеризуют его.

Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от СНГ:

Самое главное, Александр Григорьевич, что мы убедились: настроение у избирателей здоровое, хорошее настроение. Главная мысль, которую нам высказывали избиратели, мы со всеми беседовали, с наблюдателями: главное для нас – мир, стабильность и благополучие Беларуси. С этим настроением люди шли на выборы. Это мы чувствовали, видели. Думаю, это желание – обеспечить мир и стабильность в Беларуси – как раз побудило людей прийти проголосовать. Отсюда такая высокая явка.

Председатель Коллегии ЕЭК высоко оценил прошедшие выборы в Беларуси.

Явка избирателей, по данным ЦИК, на прошедших выборах составила более 73 %, а в некоторых регионах – около 77 %.