Новости по тегу #Татьяна Ишкова

В общественное объединение «Белая Русь» входят более 245 тысяч человек. Оно занимается гуманитарной, информационной, финансовой, гражданско-патриотической и политической деятельностью, духовным воспитанием, благоустройством, а также поддержкой молодежи.
Такое решение было принято на съезде, в котором приняли участие более 270 делегатов со всей страны.
08 октября 2026 11:05
08 октября 2026 10:54
08 октября 2026 10:52
08 октября 2026 10:47
08 октября 2026 10:37
08 октября 2026 10:03
08 октября 2026 09:48
08 октября 2026 09:44