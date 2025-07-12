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Новости по тегу #Татьяна Ишкова

Перцов: «Белая Русь» должна сконцентрировать работу на развитии страны и занять востребованные сферы
12 июля 2025 17:10

Перцов: «Белая Русь» должна сконцентрировать работу на развитии страны и занять востребованные сферы

Андрей Иванец избран председателем общественного объединения «Белая Русь»
12 июля 2025 13:37

Андрей Иванец избран председателем общественного объединения «Белая Русь»

Как прошёл ЕДГ и какие результаты принесли выборы-2024? Итоги масштабной электоральной кампании
03 марта 2024 16:49

Как прошёл ЕДГ и какие результаты принесли выборы-2024? Итоги масштабной электоральной кампании

«Люди из первых уст слышат задачи, которые ставит глава государства». В городах и деревнях обсуждают Послание Президента белорусскому народу
19 апреля 2019 20:00

«Люди из первых уст слышат задачи, которые ставит глава государства». В городах и деревнях обсуждают Послание Президента белорусскому народу