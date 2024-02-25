Лукашенко о наблюдателях от ОБСЕ: им сверху написали протоколы, почерк был американский

Всегда в теме выборов присутствуют вопросы о международных наблюдателях. Время, когда белорусы проявляли свою избирательную волю под зарубежным присмотром, в прошлом. Ведь выборы проводим для нашего народа, а не для заранее написанных заключений.

Новости Беларуси. Нигде в мире открытых, честных и принципиальных выборов, как в Беларуси, нет. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, которые ждали его на избирательном участке № 478. Здесь 25 февраля глава государства исполнил свой гражданский долг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Тур, политический обозреватель ОНТ: Вы уже затрагивали эту тему, что мы должны проводить выборы для себя. Мы в этом году не звали наблюдателей от ОБСЕ. Мы рассказывали много о причинах, в частном порядке наблюдатели были приглашены. Но в целом то, что мы наблюдателей от ОБСЕ не приглашали, это говорит о том, что нас их мнение не интересует? И это позиция и на будущее в том числе?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все, кто просился к нам приехать, мы, по-моему, никому не отказывали. Если бы ОБСЕ захотело к нам приехать и сделало такой запрос, мы бы его рассмотрели, скорее всего, положительно. Они не просились. Почему мы ползти к ним должны? Это наши выборы для нас. Это первое.

Второе. Если бы мы их пригласили, результат очевиден. Я сегодня ехал, думаю, ну, расскажу, как это было. Они приехали, мы их встречали, как обычно, гостеприимство, они заранее подготовили протоколы, заключения. И потеряли их. Наши ребята нашли и сфотографировали. Мне на стол. Мы у них не забирали. Сфотографировали и на стол. Слушайте, два дня до выборов, предварительное голосование идет. Они уже перечеркнули выборы: плохо, плохо и совсем плохо. Ну зачем их сюда звать, если приедут абсолютно нормальные люди. И тогда, и сейчас приезжали. Они получают хорошие деньги. Им сверху написали протоколы, приказали, как надо. Почерк был американский с привкусом англосаксонским. Все это мне знакомо. Вот закончилось голосование. Завтра утром они прочитали этот протокол. Сравниваем: один в один. Ну какой смысл приглашать?

Поэтому ни россияне, ни мы их не приглашали. Ну если бы они захотели побывать у нас на выборах, попросили мандат соответствующий, мы бы его рассмотрели и, уверен, приняли бы их просьбу. Вот если уже абсолютно откровенно говорить. Захотят – пусть приезжают. После выборов пусть приедут. Опытные люди увидят обстановку и могут соотнести итоги выборов с той реальной действительностью, которая будет складываться после выборов.

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