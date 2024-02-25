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Лукашенко о планах беглых: ни один из вариантов у них, даже самый радикальный, не пройдёт!

25 февраля 2024 18:26
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Обострение на границе – это излюбленная европейская манипуляция. Вот и Литва объявила о закрытии еще двух погранпереходов с Беларусью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С 1 марта не будут работать «Котловка» и «Привалка». Открытыми останутся только «Каменный Лог» и «Бенякони». Конечно, такое решение Вильнюса – это еще один шаг в сторону эскалации. Да и время было выбрано неслучайно. Избирательная кампания – период, чтобы раскачать ситуацию. Этим не преминут воспользоваться. И мы уже фиксируем аномальную активность в отношении Беларуси.

Об этом на неделе рассказал Главнокомандующий во время большого мужского разговора с представителями силового блока нашей страны. В Доме офицеров речь шла про три сценария захвата власти в Беларуси. Приводились конкретные цитаты конкретных деятелей по ту сторону границы с планами устроить заварушку. Например, на границе с Польшей. А еще о том, как будут делить Беларусь. К этой же теме глава государства вернулся и сегодня, 25 февраля, отвечая на вопросы журналистов. Президент подчеркнул, что основная цель всех этих провокаций – устранение Беларуси как самостоятельного государства.

Лукашенко о планах беглых: ни один из вариантов у них, даже самый радикальный, не пройдёт!-1

Вы раскрыли замыслы беглых и их кураторов. Три сценария действия, но, по сути, у них один желанный исход – это госпереворот, захват власти. Что Беларусь должна противопоставить на эти замыслы и вообще: как устоять?

Лукашенко о планах беглых: ни один из вариантов у них, даже самый радикальный, не пройдёт!-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Конечная цель у них – это третий сценарий. Столько уже сценариев перебрал, но я помню, третий – это вдолгую игра. Все равно: вдолгую они будут играть или в короткую. Цель одна – надо Беларусь развернуть в обратном направлении. А чтобы ее развернуть, надо свергнуть ныне действующую власть. Это будет очень сложно. Я уверен, особенно после проведения этого единого дня голосования и наших выборов. Поэтому ни один из вариантов у них, даже самый радикальный, не пройдет в Беларуси. Мы умеем делать выводы из прежних своих ошибок, поэтому надеяться им не на что.

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# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко

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