Лукашенко о планах беглых: ни один из вариантов у них, даже самый радикальный, не пройдёт!

Обострение на границе – это излюбленная европейская манипуляция. Вот и Литва объявила о закрытии еще двух погранпереходов с Беларусью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С 1 марта не будут работать «Котловка» и «Привалка». Открытыми останутся только «Каменный Лог» и «Бенякони». Конечно, такое решение Вильнюса – это еще один шаг в сторону эскалации. Да и время было выбрано неслучайно. Избирательная кампания – период, чтобы раскачать ситуацию. Этим не преминут воспользоваться. И мы уже фиксируем аномальную активность в отношении Беларуси.

Об этом на неделе рассказал Главнокомандующий во время большого мужского разговора с представителями силового блока нашей страны. В Доме офицеров речь шла про три сценария захвата власти в Беларуси. Приводились конкретные цитаты конкретных деятелей по ту сторону границы с планами устроить заварушку. Например, на границе с Польшей. А еще о том, как будут делить Беларусь. К этой же теме глава государства вернулся и сегодня, 25 февраля, отвечая на вопросы журналистов. Президент подчеркнул, что основная цель всех этих провокаций – устранение Беларуси как самостоятельного государства.