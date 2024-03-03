Наблюдатель из Франции о ЕДГ в Беларуси: «Люди верят в выборы, и это самое главное»

Политическая весна в Беларуси. Под занавес зимы прошел единый день голосования, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Масштабной электоральная кампания стала не только по количеству участников, а всего баллотировались больше 19 тысяч человек, но и по тем целям и задачам, которые удалось решить.

Симон Весперини:

Я был на шести избирательных участках, в общей сложности мы провели на них весь день: с раннего утра до почти ночи. Меня удивили мелкие детали, к примеру, отсутствие штор в кабинках. Я спросил: почему так? Мне объяснили, что Беларусь не единственная страна, где голосование организовано вот таким образом. Думаю, самым показательным моментом было то, что я поговорил с теми молодыми избирателями, которые голосовали впервые, и спросил их: почему вы пришли голосовать? И они говорили: я пришел проголосовать, потому что это важно для меня, голосовать – обязанность каждого, потому что был кандидат близкий мне по взглядам. Я думаю, это показывает, что люди верят в выборы, и это самое главное.