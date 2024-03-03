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Наблюдатель из Франции о ЕДГ в Беларуси: «Люди верят в выборы, и это самое главное»

03 марта 2024 16:39
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Политическая весна в Беларуси. Под занавес зимы прошел единый день голосования, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Масштабной электоральная кампания стала не только по количеству участников, а всего баллотировались больше 19 тысяч человек, но и по тем целям и задачам, которые удалось решить.

Наблюдатель из Франции о ЕДГ в Беларуси: «Люди верят в выборы, и это самое главное»-1

Француз Симон Весперини полностью удовлетворен нашими выборами. Его не смущает даже отсутствие шторок в кабинках для голосования. Хотя раньше нам за это доставалось от ОБСЕ, мол, это самое злостное нарушение тайны голосования. Но французский наблюдатель больше о сути.

Наблюдатель из Франции о ЕДГ в Беларуси: «Люди верят в выборы, и это самое главное»-4

Симон Весперини:
Я был на шести избирательных участках, в общей сложности мы провели на них весь день: с раннего утра до почти ночи. Меня удивили мелкие детали, к примеру, отсутствие штор в кабинках. Я спросил: почему так? Мне объяснили, что Беларусь не единственная страна, где голосование организовано вот таким образом. Думаю, самым показательным моментом было то, что я поговорил с теми молодыми избирателями, которые голосовали впервые, и спросил их: почему вы пришли голосовать? И они говорили: я пришел проголосовать, потому что это важно для меня, голосовать – обязанность каждого, потому что был кандидат близкий мне по взглядам. Я думаю, это показывает, что люди верят в выборы, и это самое главное.

Как прошел ЕДГ и какие результаты принесли выборы-2024? Итоги масштабной электоральной кампании.

# Выборы в Беларуси # общество # Виктория Ходосок

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