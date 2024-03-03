Анатолий Булавко: «Я хочу поблагодарить своих избирателей, которые мне оказали доверие, поверили в меня»
Политическая весна в Беларуси. Под занавес зимы прошел единый день голосования, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Масштабной электоральная кампания стала не только по количеству участников, а всего баллотировались больше 19 тысяч человек, но и по тем целям и задачам, которые удалось решить.
Более двух тысяч километров за рулем и без малого полсотни локаций по маршруту. Легко можно подумать, что так, по классике, полковник Булавко провел свой недавний отпуск. Доля правды в этом есть, только вояж получился не развлекательным, а агитационным. 37-ми годам в погонах на смену пришел депутатский статус. Анатолий Булавко один из 110 народных избранников Палаты представителей 8-го созыва.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Анатолий Анатольевич, все же почему решили идти в депутаты?
Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:
Служба в Вооруженных Силах имеет определенную специфику, по крайней мере, в моей должности. Я себя поймал на мысли, что, наверное, исходя из своего служебного жизненного опыта, я смогу аккуратно эту военную четкость перенести в том числе и на гражданскую жизнь.
Теперь Анатолий Булавко будет пилотировать абсолютно земные проблемы. На новом месте работы – в парламенте – избранный депутат представит интересы жителей Минского района.
Анатолий Булавко:
Я хочу поблагодарить своих избирателей, которые все-таки мне оказали доверие, поверили в меня. Спектр проблем достаточно широк. Первое – спокойствие и мир. Второе – наша инфраструктура, прежде всего дорожная. Почему – потому что действительно складывается определенный парадокс. Вроде бы в трех-четырех километрах от кольцевой дороги люди живут. А добраться в Минск, когда нужно, не всегда получается.
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