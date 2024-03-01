Первое заседание сессии депутатов Палаты представителей нового созыва запланировано на 22 марта – ЦИК

Первое заседание сессии депутатов Палаты представителей нового созыва состоится 22 марта. Такое решение принято на заседании ЦИК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 1 марта, подведены итоги единого дня голосования. Новый депутатский корпус сформирован: избраны 110 депутатов нижней палаты парламента, 12 511 человек будут представлять интересы избирателей в местных Советах. Среди них – 15 граждан Российской Федерации, которые постоянно проживают в Беларуси. Право избирать и избираться они получили впервые.

Избирательная кампания прошла в сроки, установленные законодательством и календарным планом организационных мероприятий по подготовке и проведению ЕДГ. От наблюдателей замечаний и жалоб, которые могли бы повлиять на результаты голосования, в Центральную избирательную комиссию не поступало.

Проведя анализ электоральной кампании, все же на некоторые аспекты в будущем стоит обратить внимание. В частности, возник вопрос о необходимости концентрировать сведения обо всех кандидатах в депутаты в одном месте. Будет совершенствоваться и система обучения организаторов выборов.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Мы впервые проводили такую масштабную кампанию, в один день избирали такое большое количество депутатов – и местных Советов, и парламента. Поэтому надо еще раз посмотреть все эти нюансы, которые нам показал этот единый день голосования. И где-то, может быть, граждане подсказали в своих письмах, в обращениях. Конечно, мы отвечали на эти письма, обращения. Но вместе с тем многие вещи заслуживают внимания. И я думаю, что мы, исходя из этого, проанализируем и какие-то корректировки сделаем. Надо думать о предстоящей президентской кампании. Я напоминаю, что она должна пройти не позднее 20 июля 2025 года.