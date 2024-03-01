Андрейченко: из 364 принятых законов 11 разработано непосредственно депутатами Палаты представителей

Обеспечить поддержку для белорусского парламента в переходный период, поощрить и наградить самых достойных депутатов уходящего созыва. 1 марта Президент провел совещание по вопросам организации работы Палаты представителей Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нынешний созыв парламента показал себя с лучшей стороны. Депутаты активно работали в условиях беспрецедентного внешнего давления. В сложный для страны период парламентский корпус проявил свою гражданскую позицию и активно занимался законотворчеством.