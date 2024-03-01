Андрейченко: из 364 принятых законов 11 разработано непосредственно депутатами Палаты представителей

Обеспечить поддержку для белорусского парламента в переходный период, поощрить и наградить самых достойных депутатов уходящего созыва. 1 марта Президент провел совещание по вопросам организации работы Палаты представителей Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нынешний созыв парламента показал себя с лучшей стороны. Депутаты активно работали в условиях беспрецедентного внешнего давления. В сложный для страны период парламентский корпус проявил свою гражданскую позицию и активно занимался законотворчеством.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Палатой представителей 7-го созыва принято 364 закона, 11 из них разработано непосредственно депутатами Палаты представителей. Вы знаете, что серьезная работа была проведена по приведению в соответствие с Конституцией нашего законодательства. Мы приняли и разработали порядка 90 законов. Новые законы, такие как «О Всебелорусском народном собрании».
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