Якубицкая: люди должны понимать, что они влияют на политическую, общественную ситуацию в стране

В гостях рубрики «Сенат» в программе Новости «24 часа» на СТВ член Совета Республики Наталья Якубицкая. Как прошел единый день голосования?

Наталья Якубицкая, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

Действительно, единый день голосования, который мы все так ожидали, он состоялся. Процент проголосовавших по Минской области составил 74,2 %. В среднем по стране – 73 %. В целом по Минской области избрано депутатов всех уровней 2 339. В областной совет депутатов избран 51 депутат. В том числе 19 человек – это женщины, что очень радует. Что пожелать новым депутатам? Наталья Якубицкая:

Абсолютно правильно, что именно в этой работе важен опыт. И этот опыт мы приобретаем во время встреч и во время работы с людьми. Ведь когда ты приходишь к этому статусу, к высочайшему статусу депутата, ты делаешь все хорошее и все возможное для людей. И со временем ты можешь понять, насколько ты можешь быть полезным, насколько тебе доверяют люди. Именно вот этот опыт и мудрость нам дают люди. Именно работа с людьми. И я, конечно, очень-очень благодарна за это. «Это начало важнейших политических процессов»

Наталья Якубицкая:

Мне, во-первых, хотелось бы отметить, что в ходе агитационной кампании я ходила не только агитировала за себя, вот конкретно, но дело в том, что я ведь еще людям доносила и рассказывала важность, именно важность проведения, важность того, чтобы обязательно пришли люди и проголосовали за своих депутатов. Почему это так необходимо? Это начало важнейших политических процессов, которые будут происходить у нас в стране. Ведь следующее – это формирование Всебелорусского народного собрания, высшего органа народовластия нашей страны. 4 апреля будут избраны члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, то есть будет сформирована верхняя палата парламента. И люди должны понимать, что 2025 год – это уже выборы Президента. Поэтому здесь важно участие каждого. И важен каждый голос. Люди должны понимать, что они влияют на политическую, общественную ситуацию в нашей стране. И благодаря им принимаются все решения именно в нашей стране. Какую роль играют женщины в политике?