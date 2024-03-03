Якубицкая: люди должны понимать, что они влияют на политическую, общественную ситуацию в стране

В гостях рубрики «Сенат» в программе Новости «24 часа» на СТВ член Совета Республики Наталья Якубицкая.
В гостях рубрики «Сенат» в программе Новости «24 часа» на СТВ член Совета Республики Наталья Якубицкая.
Наталья Якубицкая, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:
Действительно, единый день голосования, который мы все так ожидали, он состоялся. Процент проголосовавших по Минской области составил 74,2 %. В среднем по стране – 73 %. В целом по Минской области избрано депутатов всех уровней 2 339. В областной совет депутатов избран 51 депутат. В том числе 19 человек – это женщины, что очень радует.
Что пожелать новым депутатам?
Наталья Якубицкая:
Абсолютно правильно, что именно в этой работе важен опыт. И этот опыт мы приобретаем во время встреч и во время работы с людьми. Ведь когда ты приходишь к этому статусу, к высочайшему статусу депутата, ты делаешь все хорошее и все возможное для людей. И со временем ты можешь понять, насколько ты можешь быть полезным, насколько тебе доверяют люди. Именно вот этот опыт и мудрость нам дают люди. Именно работа с людьми. И я, конечно, очень-очень благодарна за это.
Наталья Якубицкая:
Мне, во-первых, хотелось бы отметить, что в ходе агитационной кампании я ходила не только агитировала за себя, вот конкретно, но дело в том, что я ведь еще людям доносила и рассказывала важность, именно важность проведения, важность того, чтобы обязательно пришли люди и проголосовали за своих депутатов. Почему это так необходимо? Это начало важнейших политических процессов, которые будут происходить у нас в стране. Ведь следующее – это формирование Всебелорусского народного собрания, высшего органа народовластия нашей страны. 4 апреля будут избраны члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, то есть будет сформирована верхняя палата парламента.
И люди должны понимать, что 2025 год – это уже выборы Президента. Поэтому здесь важно участие каждого. И важен каждый голос. Люди должны понимать, что они влияют на политическую, общественную ситуацию в нашей стране. И благодаря им принимаются все решения именно в нашей стране.
Наталья Якубицкая:
Я считаю, что очень большую роль играют женщины именно в политике на международной арене. Давайте в пример я приведу председателя Совета Республики Кочанову Наталью Ивановну. Посмотрите, ведь это олицетворение женственности, олицетворение политика, руководителя, человека принципиального, мудрого. И в то же время такая материнская доброта по отношению к людям.
Я не знаю, наверное, такого вопроса, который бы Наталья Ивановна не довела до конца. То, что касаемо проблем и чаяний людей, то, что их беспокоит сегодня. При президиуме Совета Республики также создан Совет старейшин. И мы тоже знаем, что туда входят авторитетные и уважаемые женщины – Ермакова Надежда Андреевна, Герасимович Светлана Михайловна, когда-то она тоже возглавляла Минский областной Совет депутатов. Очень важно для нас мнение этих женщин. Хочу сказать, что, несмотря на то, что они сегодня уже, может, и не занимают такие высокие посты, но, поверьте, мы всегда их слышим, мы считаемся и очень важно их мнение.
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