Прямой эфир

Как помогают беженцам в ТЛЦ? Искренние слова белорусов, которым не всё равно

27 ноября 2021 18:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Граница жизни и смерти. Так назвал новый выпуск программы «Тайные пружины политики 2.0» ее автор Григорий Азаренок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С одной стороны – забота и желание помочь, с другой – чудовищная политика устрашения. А еще водометы, гранаты и яд. Все это сделала так называемая демократия с теми, кто в нее поверил и устремился за лучшей жизнью. И только белорусы проявили сочувствие и заботу. Григорий Азаренок был на белорусско-польской границе и готов поделиться увиденным.  

Как помогают беженцам в ТЛЦ? Искренние слова белорусов, которым не всё равно-1

Читайте также:  

Игуменья Гавриила о встрече с беженцами: «Я готова была все отдать»  

«Если бы все Президенты в Европе были похожи на вас, проблем бы не было совсем». Что ответил на это Лукашенко?  

Милонов: «Видно, что уровень вооруженности самих белорусских военных минимален, они даже без оружия следят за мигрантами»  

Как помогают беженцам в ТЛЦ? Искренние слова белорусов, которым не всё равно-4

Дмитрий Лакиза, начальник Гродненского областного управления МЧС:  
Наверное, самая главная мотивация для нас – это помощь человеку. (подробности здесь). Все понимают важность этих мероприятий, важность помочь человеку, в каких бы он условиях сложных ни оказался.  

Как помогают беженцам в ТЛЦ? Искренние слова белорусов, которым не всё равно-7

Читайте также:  

Придыбайло на белорусско-польской границе: «Если мы спасли вместе все 2 000 человек, то, я думаю, 1 000 на Караеве»  

«Называют меня в своих кулуарах генерал». Виктор Лискович рассказал об отношениях с мигрантами и их детьми  

Дмитрий Шевцов о беженцах: «Даже в таких условиях у ребенка должно быть право на детство»  

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Дмитрий Лакиза # Григорий Азарёнок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Игорь Карпенко: «Инициативы, которые сегодня предлагают внутренние войска, заслуживают серьёзного внимания»
27 ноября 2021 18:56

Игорь Карпенко: «Инициативы, которые сегодня предлагают внутренние войска, заслуживают серьёзного внимания»

Новая обувь, помощь от Красного Креста и верующих. Как беженцы провели 20-й день на границе
27 ноября 2021 18:50

Новая обувь, помощь от Красного Креста и верующих. Как беженцы провели 20-й день на границе

«Называют меня в своих кулуарах «генерал». Виктор Лискович рассказал об отношениях с мигрантами и их детьми
27 ноября 2021 18:40

«Называют меня в своих кулуарах «генерал». Виктор Лискович рассказал об отношениях с мигрантами и их детьми