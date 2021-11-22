Дмитрий Лакиза о том, что делают для беженцев белорусские спасатели: главная мотивация для нас – это помощь человеку

Дмитрий Лакиза, начальник Гродненского областного управления МЧС:

Мы продумали, как мы будем обеспечивать эвакуацию людей в случае необходимости, как мы будем ликвидировать возгорание, и, конечно же, предпринимаем все меры, чтобы не допустить эту беду. Постоянный дозор осуществлен в месте пребывания мигрантов, также мы пользуемся системой видеонаблюдения, чтобы на ранней стадии обнаружить пользование каким-то открытым огнем, курение в неустановленном месте. Ну и здесь оказываем, конечно, посильную помощь, регулируем какие-то вопросы, связанные с бытовыми условиями, в частности тот же вывоз мусора, размещение биотуалетов, снабжение водой и так далее. Самая главная мотивация для нас – это помощь человеку. Видя, в каких условиях находились люди там, в том лагере возле границы, видя, через что им пришлось пройти на границе, когда они попали под отраву, понимая их страдания, мотивация и выполнение задач – оно само собой приходит. И нашему личному составу не приходится долго объяснять, что это необходимо.

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